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Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно
Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно
В ночь на субботу украинские беспилотники вновь ударили по мирным российским регионам. Повреждения зафиксированы в Чувашии, Саратове и Энгельсе. РИА Новости Крым, 05.07.2025
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беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
новости сво
происшествия
саратов
саратовская область
энгельс
чувашия
чувашская республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники вновь ударили по мирным российским регионам. Повреждения зафиксированы в Чувашии, Саратове и Энгельсе.По данным главы Чувашии Олега Николаева, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника.Все службы работают в усиленном режиме.Удары БПЛА в Саратове и Энгельсе пришлись на жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Удар также пришелся на Тульскую, Смоленскую, Ленинградскую, и Ростовскую области. Там обошлось без жертв и разрушений, сообщают власти. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар и двое раненых: ВСУ удали по предприятию в ШебекиноВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известноВ Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников
саратов
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энгельс
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости сво, происшествия, саратов, саратовская область, энгельс, чувашия, чувашская республика, ростовская область, тульская область, смоленская область, ленинградская область
Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно

Украинские беспилотники рухнули на жилые дома и предприятия в Чувашии и Саратове

07:31 05.07.2025 (обновлено: 07:34 05.07.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники вновь ударили по мирным российским регионам. Повреждения зафиксированы в Чувашии, Саратове и Энгельсе.
По данным главы Чувашии Олега Николаева, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника.
"Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших. Один дрон упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде", - написал он в Telegram.
Все службы работают в усиленном режиме.
Удары БПЛА в Саратове и Энгельсе пришлись на жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы", - написал он в Telegram.
Удар также пришелся на Тульскую, Смоленскую, Ленинградскую, и Ростовскую области. Там обошлось без жертв и разрушений, сообщают власти.
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