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Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно

Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно

В ночь на субботу украинские беспилотники вновь ударили по мирным российским регионам. Повреждения зафиксированы в Чувашии, Саратове и Энгельсе. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T07:31

2025-07-05T07:31

2025-07-05T07:34

беспилотник (бпла, дрон)

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безопасность

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саратовская область

энгельс

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чувашская республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники вновь ударили по мирным российским регионам. Повреждения зафиксированы в Чувашии, Саратове и Энгельсе.По данным главы Чувашии Олега Николаева, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника.Все службы работают в усиленном режиме.Удары БПЛА в Саратове и Энгельсе пришлись на жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Удар также пришелся на Тульскую, Смоленскую, Ленинградскую, и Ростовскую области. Там обошлось без жертв и разрушений, сообщают власти. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар и двое раненых: ВСУ удали по предприятию в ШебекиноВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известноВ Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников

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энгельс

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чувашская республика

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тульская область

смоленская область

ленинградская область

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2025

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