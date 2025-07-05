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Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе
Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе
Автомобиль с военнослужащим ВСУ в салоне взорвался в Одессе в субботу. Об инциденте сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T13:45
2025-07-05T13:45
украина
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль с военнослужащим ВСУ в салоне взорвался в Одессе в субботу. Об инциденте сообщают украинские СМИ.В украинской полиции сообщили, что взрыв легкового автомобиля Opel произошел утром в субботу на улице Варненской в Киевском районе. При этом в правоохранительных органах не стали сообщать, кто находился в салоне иномарки. В марте депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщал, что в Одессе был убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году, радикальный украинский националист Демьян Ганул.В ноябре прошлого года в Одессе обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам комплектования (ТЦК) осуществлять отлов украинцев на улицах для принудительной мобилизации. По данным журналистов, тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с его автомобилем Tesla на обочине дороги в 12 километрах от Одессы.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, одесса, взрыв, в мире, новости, сми, всу (вооруженные силы украины)
Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе

В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим – СМИ

13:45 05.07.2025
 
© Кадр видео из соцсетейВ Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим
В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль с военнослужащим ВСУ в салоне взорвался в Одессе в субботу. Об инциденте сообщают украинские СМИ.

"Он остался жив, но пострадал", — говорится в публикациях.

В украинской полиции сообщили, что взрыв легкового автомобиля Opel произошел утром в субботу на улице Варненской в Киевском районе. При этом в правоохранительных органах не стали сообщать, кто находился в салоне иномарки.

В марте депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщал, что в Одессе был убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году, радикальный украинский националист Демьян Ганул.
В ноябре прошлого года в Одессе обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам комплектования (ТЦК) осуществлять отлов украинцев на улицах для принудительной мобилизации. По данным журналистов, тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с его автомобилем Tesla на обочине дороги в 12 километрах от Одессы.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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УкраинаОдессаВзрывВ миреНовостиСМИВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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