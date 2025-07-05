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Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе

Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе

Автомобиль с военнослужащим ВСУ в салоне взорвался в Одессе в субботу. Об инциденте сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T13:45

2025-07-05T13:45

2025-07-05T13:45

украина

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль с военнослужащим ВСУ в салоне взорвался в Одессе в субботу. Об инциденте сообщают украинские СМИ.В украинской полиции сообщили, что взрыв легкового автомобиля Opel произошел утром в субботу на улице Варненской в Киевском районе. При этом в правоохранительных органах не стали сообщать, кто находился в салоне иномарки. В марте депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщал, что в Одессе был убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году, радикальный украинский националист Демьян Ганул.В ноябре прошлого года в Одессе обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам комплектования (ТЦК) осуществлять отлов украинцев на улицах для принудительной мобилизации. По данным журналистов, тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с его автомобилем Tesla на обочине дороги в 12 километрах от Одессы.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, взрыв, в мире, новости, сми, всу (вооруженные силы украины)