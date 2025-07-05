Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе
В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим – СМИ
© Кадр видео из соцсетейВ Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим
© Кадр видео из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль с военнослужащим ВСУ в салоне взорвался в Одессе в субботу. Об инциденте сообщают украинские СМИ.
"Он остался жив, но пострадал", — говорится в публикациях.
В украинской полиции сообщили, что взрыв легкового автомобиля Opel произошел утром в субботу на улице Варненской в Киевском районе. При этом в правоохранительных органах не стали сообщать, кто находился в салоне иномарки.
В марте депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщал, что в Одессе был убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году, радикальный украинский националист Демьян Ганул.
В марте депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщал, что в Одессе был убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году, радикальный украинский националист Демьян Ганул.
В ноябре прошлого года в Одессе обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам комплектования (ТЦК) осуществлять отлов украинцев на улицах для принудительной мобилизации. По данным журналистов, тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с его автомобилем Tesla на обочине дороги в 12 километрах от Одессы.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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