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Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
Женщина и ее дочь пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T11:25
2025-07-04T11:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Женщина и ее дочь пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По его данным, дрон взорвался в поселке Октябрьский Белгородского района рядом с многоквартирным домом.Кроме того, взрывом в доме повреждено остекление. добавил Гладков.В течение минувшей ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в Подмосковье ранены двое мужчин. Также три БПЛА уничтожили над Удмуртией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак ВСУЗаповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУМассированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлинике
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости
Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом

В Белгородской области женщина и ребенок пострадали при атаке украинского беспилотника

11:25 04.07.2025
 
© Telegram Валентин ДемидовАтака ВСУ на Белгородскую область
Атака ВСУ на Белгородскую область
© Telegram Валентин Демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Женщина и ее дочь пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его данным, дрон взорвался в поселке Октябрьский Белгородского района рядом с многоквартирным домом.
"Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также ее дочери с поверхностными ссадинами шеи бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации отказались", - написал он.
Кроме того, взрывом в доме повреждено остекление. добавил Гладков.
В течение минувшей ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в Подмосковье ранены двое мужчин. Также три БПЛА уничтожили над Удмуртией.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости
 
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Заголовок открываемого материала
12:00ВСУ разрушили сотни храмов на территории России
11:25Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
11:16Над Удмуртией сбили три беспилотника
11:06Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
10:54Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан
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