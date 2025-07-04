https://crimea.ria.ru/20250704/zhenschina-i-rebenok-raneny-pri-detonatsii-drona-u-mnogoetazhki-pod-belgorodom-1147701670.html

Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом

Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом

Женщина и ее дочь пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T11:25

2025-07-04T11:25

2025-07-04T11:25

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Женщина и ее дочь пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По его данным, дрон взорвался в поселке Октябрьский Белгородского района рядом с многоквартирным домом.Кроме того, взрывом в доме повреждено остекление. добавил Гладков.В течение минувшей ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в Подмосковье ранены двое мужчин. Также три БПЛА уничтожили над Удмуртией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак ВСУЗаповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУМассированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлинике

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости