https://crimea.ria.ru/20250704/zhenschina-i-rebenok-raneny-pri-detonatsii-drona-u-mnogoetazhki-pod-belgorodom-1147701670.html
Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
Женщина и ее дочь пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T11:25
2025-07-04T11:25
2025-07-04T11:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141409435_220:0:1280:596_1920x0_80_0_0_c443d9b800e285c55eceb519ec26af88.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Женщина и ее дочь пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По его данным, дрон взорвался в поселке Октябрьский Белгородского района рядом с многоквартирным домом.Кроме того, взрывом в доме повреждено остекление. добавил Гладков.В течение минувшей ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в Подмосковье ранены двое мужчин. Также три БПЛА уничтожили над Удмуртией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак ВСУЗаповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУМассированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлинике
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141409435_485:0:1280:596_1920x0_80_0_0_7a7e404c1c33183a626669282b683643.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости
Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
В Белгородской области женщина и ребенок пострадали при атаке украинского беспилотника