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ВТБ: Ялта вошла в топ-5 самых дорогих городов РФ по расходам туристов - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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ВТБ: Ялта вошла в топ-5 самых дорогих городов РФ по расходам туристов
ВТБ: Ялта вошла в топ-5 самых дорогих городов РФ по расходам туристов - РИА Новости Крым, 04.07.2025
ВТБ: Ялта вошла в топ-5 самых дорогих городов РФ по расходам туристов
Ялта вошла в перечень самых дорогих городов России по величине ежедневных расходов отдыхающих, уступив только Сочи, Анапе, городу-курорту в Алтайском крае... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T16:23
2025-07-04T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Ялта вошла в перечень самых дорогих городов России по величине ежедневных расходов отдыхающих, уступив только Сочи, Анапе, городу-курорту в Алтайском крае Белокурихе, сообщает ВТБ со ссылкой на данные ИИ-сервиса банка "Геоплатформа".Статус наиболее популярных для поездок городов получили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Анапа.По данным сервиса, в среднем отдыхающие проводят в Ялте 12 дней и ежедневно тратят на карманные расходы 2020 рублей. В Сочи средняя величина карманных расходов путешественников составляет 2482 рублей в день на человека. В Анапе эта сумма достигает 2197 рублей в день, в Белокурихе – 2132 рубля. В этих городах средняя продолжительность летнего отдыха составляет 11 дней.На последнем месте в топ-5 самых дорогих городов для отдыха оказался Владивосток. Путешественники обычно проводят в городе 14 дней, а на карманные расходы выделяют 1533 рубля в день на человека.Самые большие любители летних путешествий живут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской области и Краснодарском крае. На них приходится до 50% от всех путешествий по стране в летний период."Геоплатформа" – собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Данные сервиса основаны на обезличенных сведениях о транзакциях и перемещениях клиентов ВТБ. Для анализа использовались данные о поездках и транзакциях россиян в летний период 2024 года и данные предыдущих лет.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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втб, ялта, общество, новости, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму

ВТБ: Ялта вошла в топ-5 самых дорогих городов РФ по расходам туристов

16:23 04.07.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Ялта вошла в перечень самых дорогих городов России по величине ежедневных расходов отдыхающих, уступив только Сочи, Анапе, городу-курорту в Алтайском крае Белокурихе, сообщает ВТБ со ссылкой на данные ИИ-сервиса банка "Геоплатформа".
Статус наиболее популярных для поездок городов получили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Анапа.
По данным сервиса, в среднем отдыхающие проводят в Ялте 12 дней и ежедневно тратят на карманные расходы 2020 рублей. В Сочи средняя величина карманных расходов путешественников составляет 2482 рублей в день на человека. В Анапе эта сумма достигает 2197 рублей в день, в Белокурихе – 2132 рубля. В этих городах средняя продолжительность летнего отдыха составляет 11 дней.
На последнем месте в топ-5 самых дорогих городов для отдыха оказался Владивосток. Путешественники обычно проводят в городе 14 дней, а на карманные расходы выделяют 1533 рубля в день на человека.
Самые большие любители летних путешествий живут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской области и Краснодарском крае. На них приходится до 50% от всех путешествий по стране в летний период.
"Геоплатформа" – собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Данные сервиса основаны на обезличенных сведениях о транзакциях и перемещениях клиентов ВТБ. Для анализа использовались данные о поездках и транзакциях россиян в летний период 2024 года и данные предыдущих лет.
"Используя статистику и технологии искусственного интеллекта, мы сопоставляем различные типы данных и выявляем поведенческие закономерности наших клиентов. На основе полученной аналитики алгоритмы ИИ поддерживают принятие решений о развитии филиальной сети и инфраструктуры банкоматов, финансировании строительства, предоставлении жилищных кредитов и других направлениях", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максима Коновалихина.
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