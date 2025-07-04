https://crimea.ria.ru/20250704/v-rostovskoy-oblasti-vveden-rezhim-chs-iz-za-ataki-bespilotnikov-1147709142.html

В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников

В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 04.07.2025

В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников

В поселке Долотинка и на некоторых территориях в Азове Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ликвидации последствий атаки украинских... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T14:54

2025-07-04T14:54

2025-07-04T14:58

режим чс

ростовская область

происшествия

безопасность

атаки всу

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В поселке Долотинка и на некоторых территориях в Азове Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В пятницу стало известно, что в результате ночной атаки вражеских дронов в поселке Долотинка в двухэтажном доме обрушилась плита перекрытия. Погибла 75-летняя женщина. В Шахтах произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции, без света остались более шести тысяч человек. Всего за ночь над Ростовской областью сбили 26 БПЛА.По его словам, сотрудники экстренных служб уточняют ущерб, нанесенный ночной атакой врага.Он также добавил, что в Шахтах уже восстановлено электроснабжение. Специальные комиссии занимаются оценкой ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом Над Удмуртией сбили три беспилотника 48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь

https://crimea.ria.ru/20250704/ataka-vsu-na-podmoskove-i-rostovskuyu-oblast-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1147698003.html

ростовская область

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2025

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режим чс, ростовская область, происшествия, безопасность, атаки всу, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), новости