В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников
В ряде районов Ростовской области ввели режим ЧС из-за последствий атаки беспилотников
14:54 04.07.2025 (обновлено: 14:58 04.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В поселке Долотинка и на некоторых территориях в Азове Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В пятницу стало известно, что в результате ночной атаки вражеских дронов в поселке Долотинка в двухэтажном доме обрушилась плита перекрытия. Погибла 75-летняя женщина. В Шахтах произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции, без света остались более шести тысяч человек. Всего за ночь над Ростовской областью сбили 26 БПЛА.
"Решением муниципалитетов в поселке Долотинка Миллеровского района и на некоторых территориях в Азове введен режим чрезвычайной ситуации", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудники экстренных служб уточняют ущерб, нанесенный ночной атакой врага.
"На данный момент зафиксировано семь пострадавших многоэтажных и 14 частных жилых домов. В основном, у них разбиты окна, у двух домов пострадала кровля и конструкции. Также повреждения получили 11 объектов, в том числе детский сад, лицей, спортивные сооружения, а также 15 автомобилей", - уточнил врио губернатора.
Он также добавил, что в Шахтах уже восстановлено электроснабжение. Специальные комиссии занимаются оценкой ущерба.
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