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В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников
В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников
В поселке Долотинка и на некоторых территориях в Азове Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ликвидации последствий атаки украинских... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T14:54
2025-07-04T14:58
режим чс
ростовская область
происшествия
безопасность
атаки всу
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В поселке Долотинка и на некоторых территориях в Азове Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В пятницу стало известно, что в результате ночной атаки вражеских дронов в поселке Долотинка в двухэтажном доме обрушилась плита перекрытия. Погибла 75-летняя женщина. В Шахтах произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции, без света остались более шести тысяч человек. Всего за ночь над Ростовской областью сбили 26 БПЛА.По его словам, сотрудники экстренных служб уточняют ущерб, нанесенный ночной атакой врага.Он также добавил, что в Шахтах уже восстановлено электроснабжение. Специальные комиссии занимаются оценкой ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом Над Удмуртией сбили три беспилотника 48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь
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режим чс, ростовская область, происшествия, безопасность, атаки всу, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников

В ряде районов Ростовской области ввели режим ЧС из-за последствий атаки беспилотников

14:54 04.07.2025 (обновлено: 14:58 04.07.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В поселке Долотинка и на некоторых территориях в Азове Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В пятницу стало известно, что в результате ночной атаки вражеских дронов в поселке Долотинка в двухэтажном доме обрушилась плита перекрытия. Погибла 75-летняя женщина. В Шахтах произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции, без света остались более шести тысяч человек. Всего за ночь над Ростовской областью сбили 26 БПЛА.
"Решением муниципалитетов в поселке Долотинка Миллеровского района и на некоторых территориях в Азове введен режим чрезвычайной ситуации", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудники экстренных служб уточняют ущерб, нанесенный ночной атакой врага.
"На данный момент зафиксировано семь пострадавших многоэтажных и 14 частных жилых домов. В основном, у них разбиты окна, у двух домов пострадала кровля и конструкции. Также повреждения получили 11 объектов, в том числе детский сад, лицей, спортивные сооружения, а также 15 автомобилей", - уточнил врио губернатора.
Он также добавил, что в Шахтах уже восстановлено электроснабжение. Специальные комиссии занимаются оценкой ущерба.
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