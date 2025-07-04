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В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ
В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ
В поселке Новофедоровка Сакского района специалисты обезвредили 250-киллограммпову фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, для обеспечения... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T16:04
2025-07-04T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В поселке Новофедоровка Сакского района специалисты обезвредили 250-киллограммпову фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, для обеспечения безопасности местные жители были эвакуированы. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Было решено уничтожить опасную находку на полигоне в 30 километрах от населенного пункта."Для минимизации последствий подрыва была проведена подготовительная работа. Местное население было эвакуировано из населенного пункта. Пиротехники безопасно погрузили снаряд в специальный автомобиль и доставили на место уничтожения", - отметили в ведомства.Ликвидация боеприпаса прошла успешно. К операции привлекались пять человек и две единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе Эвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
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РИА Новости Крым
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В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ

В Сакском районе Крыма эвакуировали поселок из-за уничтожения авиабомбы массой 250 кг

16:04 04.07.2025 (обновлено: 16:05 04.07.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание бомбы в Сакском районе Крыма
Обезвреживание бомбы в Сакском районе Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В поселке Новофедоровка Сакского района специалисты обезвредили 250-киллограммпову фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, для обеспечения безопасности местные жители были эвакуированы. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
"В Новофедоровке Сакского района во время водопроводных работ была обнаружена фугасная авиабомба массой 250 килограммов. При обследовании опасной находки пиротехниками выявлено, что бомба может быть транспортирована, взрыватели не повреждены", - говорится в сообщении.
Было решено уничтожить опасную находку на полигоне в 30 километрах от населенного пункта.
"Для минимизации последствий подрыва была проведена подготовительная работа. Местное население было эвакуировано из населенного пункта. Пиротехники безопасно погрузили снаряд в специальный автомобиль и доставили на место уничтожения", - отметили в ведомства.
Ликвидация боеприпаса прошла успешно. К операции привлекались пять человек и две единицы техники.
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