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В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ
В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ
В поселке Новофедоровка Сакского района специалисты обезвредили 250-киллограммпову фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, для обеспечения... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T16:04
2025-07-04T16:04
2025-07-04T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В поселке Новофедоровка Сакского района специалисты обезвредили 250-киллограммпову фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, для обеспечения безопасности местные жители были эвакуированы. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Было решено уничтожить опасную находку на полигоне в 30 километрах от населенного пункта."Для минимизации последствий подрыва была проведена подготовительная работа. Местное население было эвакуировано из населенного пункта. Пиротехники безопасно погрузили снаряд в специальный автомобиль и доставили на место уничтожения", - отметили в ведомства.Ликвидация боеприпаса прошла успешно. К операции привлекались пять человек и две единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе Эвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
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В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ
В Сакском районе Крыма эвакуировали поселок из-за уничтожения авиабомбы массой 250 кг
16:04 04.07.2025 (обновлено: 16:05 04.07.2025)