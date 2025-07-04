https://crimea.ria.ru/20250704/v-kerchi-v-odnom-iz-rayonov-ne-budut-khodit-trolleybusy-1147699089.html

В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы

В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы - РИА Новости Крым, 04.07.2025

В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы

В Керчи на несколько дней остановили движение троллейбусов по улице Свердлова из-за ремонтных работ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T09:26

2025-07-04T09:26

2025-07-04T09:26

керчь

крым

транспорт

троллейбус

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Керчи на несколько дней остановили движение троллейбусов по улице Свердлова из-за ремонтных работ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.В этой связи движение электротранспорта в указанном районе города временно приостановлено.Как сообщалось, в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой. Это тестовый режим, который действует на нескольких маршрутах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе закроют пешеходный мост через реку СалгирЛжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в ЯлтеВ Инкермане ограничили движение грузовиков через мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, транспорт, троллейбус, общественный транспорт, новости крыма