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В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы
В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы
В Керчи на несколько дней остановили движение троллейбусов по улице Свердлова из-за ремонтных работ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T09:26
2025-07-04T09:26
керчь
крым
транспорт
троллейбус
общественный транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Керчи на несколько дней остановили движение троллейбусов по улице Свердлова из-за ремонтных работ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.В этой связи движение электротранспорта в указанном районе города временно приостановлено.Как сообщалось, в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой. Это тестовый режим, который действует на нескольких маршрутах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе закроют пешеходный мост через реку СалгирЛжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в ЯлтеВ Инкермане ограничили движение грузовиков через мост
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керчь, крым, транспорт, троллейбус, общественный транспорт, новости крыма
В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы

В одном из районов Керчи на несколько дней остановили движение троллейбусов

09:26 04.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Мария ОрловаТроллейбусы, которые передали в Керчь из Ялты
Троллейбусы, которые передали в Керчь из Ялты - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости Крым . Мария Орлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Керчи на несколько дней остановили движение троллейбусов по улице Свердлова из-за ремонтных работ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.
"С 3 по 10 июля в связи с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети в районе улицы Свердлова будут обесточены троллейбусные линии", - проинформировали в пресс-службе.
В этой связи движение электротранспорта в указанном районе города временно приостановлено.
Как сообщалось, в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой. Это тестовый режим, который действует на нескольких маршрутах.
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КерчьКрымТранспортТроллейбусОбщественный транспортНовости Крыма
 
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