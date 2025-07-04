Рейтинг@Mail.ru
В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250704/v-kerchi-droppery-zarabotali-28-milliona-rubley-1147720669.html
В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей
В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей
Дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей с керчан, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T21:20
2025-07-04T21:20
крым
прокуратура республики крым
происшествия
керчь
мошенничество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей с керчан, сообщает прокуратура Крыма.По данным следствия, десять жителей Керчи, включая граждан из социально уязвимых категорий, стали жертвами обмана. Их ввели в заблуждение в ходе телефонных разговоров, после чего они перевели крупные суммы на счета, указанные мошенниками.Ими оказались жители других регионов России, передавшие преступникам свои карты и доступ к ним за денежное вознаграждение.Прокуратура направила в суд иски о взыскании с дропперов суммы неосновательного обогащения в размере 2,8 миллионов рублей.Ранее Госдума приняла во втором и третьем и окончательном чтении закон об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов. Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев высказал мнение, что самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернетеОбман по телефону: за кого выдают себя мошенникиВ Крыму прокуратура взялась за дроппера
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, происшествия, керчь, мошенничество, новости крыма
В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей

Жители Керчи стали жертвами обмана - прокуратура взыскивает 2,8 млн с дропперов

21:20 04.07.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей с керчан, сообщает прокуратура Крыма.
По данным следствия, десять жителей Керчи, включая граждан из социально уязвимых категорий, стали жертвами обмана. Их ввели в заблуждение в ходе телефонных разговоров, после чего они перевели крупные суммы на счета, указанные мошенниками.
"В ходе предварительного следствия сотрудниками органов внутренних дел были установлены владельцы банковских счетов, на которые потерпевшие перевели денежные средства", – рассказали в органах.
Ими оказались жители других регионов России, передавшие преступникам свои карты и доступ к ним за денежное вознаграждение.
Прокуратура направила в суд иски о взыскании с дропперов суммы неосновательного обогащения в размере 2,8 миллионов рублей.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем и окончательном чтении закон об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов. Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев высказал мнение, что самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете
Обман по телефону: за кого выдают себя мошенники
В Крыму прокуратура взялась за дроппера
 
КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияКерчьМошенничествоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Крымский мост сейчас: актуальная информация к вечеру пятницы
21:56Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
21:45Пирамиду Хеопса строили не рабы – египтолог
21:20В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей
20:42Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле
20:02Олег Зубков рассказал о своем будущем общении с напавшим на него львом
19:45"Александр III и его донцы": в Ялте покажут быт казаков и джигитовку
19:31Нападение на сотрудника ДПС в Нальчике: нападавший ликвидирован
19:227-летняя девочка погибла в ДТП с грузовиком на Кубани
19:09На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение - что известно
18:55Сильный пожар и двое раненых: ВСУ удали по предприятию в Шебекино
18:32Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ставропольском крае
18:21Крымский мост сейчас - новости последнего часа
18:04Санкт-Петербург накрыла пыльная буря
17:51Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось
17:44У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски
17:37Реконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалки
17:09"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров
16:58Погода в Крыму в выходные: начинается настоящее лето
16:35Масштабный блэкаут в Чехии: Прага и регионы остались без света
Лента новостейМолния