https://crimea.ria.ru/20250704/v-kerchi-droppery-zarabotali-28-milliona-rubley-1147720669.html

В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей

В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 04.07.2025

В Керчи дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей

Дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей с керчан, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T21:20

2025-07-04T21:20

2025-07-04T21:20

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происшествия

керчь

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Дропперы "заработали" 2,8 миллиона рублей с керчан, сообщает прокуратура Крыма.По данным следствия, десять жителей Керчи, включая граждан из социально уязвимых категорий, стали жертвами обмана. Их ввели в заблуждение в ходе телефонных разговоров, после чего они перевели крупные суммы на счета, указанные мошенниками.Ими оказались жители других регионов России, передавшие преступникам свои карты и доступ к ним за денежное вознаграждение.Прокуратура направила в суд иски о взыскании с дропперов суммы неосновательного обогащения в размере 2,8 миллионов рублей.Ранее Госдума приняла во втором и третьем и окончательном чтении закон об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов. Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев высказал мнение, что самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернетеОбман по телефону: за кого выдают себя мошенникиВ Крыму прокуратура взялась за дроппера

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия, керчь, мошенничество, новости крыма