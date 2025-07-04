https://crimea.ria.ru/20250704/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-obyat-ognem-1147696563.html

Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем

Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем

Серия мощных взрывов прогремела в ночь на пятницу в разных районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T06:32

2025-07-04T06:32

2025-07-04T06:49

украина

киев

удары по украине

взрыв

в мире

новости сво

новости

виталий кличко

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144512081_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_156ee286dc1d584ca1eabe6bfa183382.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на пятницу в разных районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, ПВО работала над городом с полуночи. Пожары вспыхнули в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Голосеевском районах.В Соломенском районе после падения обломков вспыхнули пожары в нежилом строении, складских помещениях и административном здании, рассказал Кличко. В Святошинском районе горели склады. В Дарницком обломки упали на открытой территории, а в Шевченковском пострадала инфраструктура. Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.После этого Владимир Зеленский сообщил о крушении истребителя F-16 и гибели пилота.По данным Минобороны России, в ночь на 29 июня был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, удары по украине, взрыв, в мире, новости сво, новости, виталий кличко, пожар