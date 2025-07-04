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Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем
Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем
Серия мощных взрывов прогремела в ночь на пятницу в разных районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T06:32
2025-07-04T06:49
украина
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на пятницу в разных районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, ПВО работала над городом с полуночи. Пожары вспыхнули в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Голосеевском районах.В Соломенском районе после падения обломков вспыхнули пожары в нежилом строении, складских помещениях и административном здании, рассказал Кличко. В Святошинском районе горели склады. В Дарницком обломки упали на открытой территории, а в Шевченковском пострадала инфраструктура. Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.После этого Владимир Зеленский сообщил о крушении истребителя F-16 и гибели пилота.По данным Минобороны России, в ночь на 29 июня был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, киев, удары по украине, взрыв, в мире, новости сво, новости, виталий кличко, пожар
Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем

Удары по Украине сегодня – в разных районах Киева пылают пожары

06:32 04.07.2025 (обновлено: 06:49 04.07.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар на промышленном объекте в Киеве
Пожар на промышленном объекте в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на пятницу в разных районах Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, ПВО работала над городом с полуночи. Пожары вспыхнули в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Голосеевском районах.
В Соломенском районе после падения обломков вспыхнули пожары в нежилом строении, складских помещениях и административном здании, рассказал Кличко.
В Святошинском районе горели склады. В Дарницком обломки упали на открытой территории, а в Шевченковском пострадала инфраструктура.
На данный момент в Киеве сохраняется угроза атак, добавил мэр. По данным Киевской городской военной администрации, над столицей звучит сигнал воздушной тревоги с пяти часов утра.
Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
После этого Владимир Зеленский сообщил о крушении истребителя F-16 и гибели пилота.
По данным Минобороны России, в ночь на 29 июня был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.
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УкраинаКиевУдары по УкраинеВзрывВ миреНовости СВОНовостиВиталий КличкоПожар
 
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