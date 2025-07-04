https://crimea.ria.ru/20250704/udary-po-ukraine-i-dialog-trampa-s-zelenskim-glavnoe-za-den-1147722497.html

Удары по Украине и диалог Трампа с Зеленским: главное за день

Удары по Украине и диалог Трампа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Удары по Украине и диалог Трампа с Зеленским: главное за день

Президент США Дональд Трамп поговорил с главой украинского режима Владимиром Зеленским по телефону. Армия России нанесла массированный удар по Киеву и... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T22:33

2025-07-04T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поговорил с главой украинского режима Владимиром Зеленским по телефону. Армия России нанесла массированный удар по Киеву и нефтезаводам на Украине. Четыре человека погибли в Донецке при атаке ВСУ шрапнельными ракетами. Ростовскую область атаковали украинские беспилотники. Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Предтечино в Донбассе перешло под контроль РФ. Шторм и песчаная буря разразились в Санкт-Петербурге. В Крыму эвакуировали поселок. Фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров.Главные события и происшествия пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Телефонные переговоры Трампа и ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в процессе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом удалось достигнуть договоренность об "усилении защиты неба" над украинской территорией."Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над усилением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", - написал он в своем Telegram-канале.Массированный удар "Кинжалами" по КиевуАрмия России в ответ на террористические акты Киева нанесла массированный удар высокоточным оружием по украинской столице. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ."Нанесен массированный удар по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу", - уточнили в ведомстве.ВСУ выпустили ракеты по ДонецкуЧетыре человека погибли в Донецке при атаке ВСУ шрапнельными ракетами. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Около 12 часов дня противник атаковал Петровский район Донецка ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS. Погибли четыре человека: женщины 1994 и 1986 г.р., мужчины 1988 и 1983 г.р. Тяжелые ранения получила женщина 1961 г.р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 г.р., мужчины 1961 и 1952 г.р.", - написал он в Telegram-канале.Атака украинских дронов на Ростовскую областьПенсионерка погибла при атаке украинских дронов на населенные пункты Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его информации, под ударами вражеских БПЛА ночью оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы."В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района", - сообщил он в Telegram.Москва и Киев провели новый обмен военнопленнымВ пятницу состоялся новый этап обмена пленными военнослужащими между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны РФ."В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих", - сказано в заявлении.Предтечино в Донбассе освобожденоРоссийские военные выбили противника из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщилив Минобороны."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.Сожители из Керчи ответят за госизменуКерчанин по заданию украинских спецслужб сжег автомобиль и вместе со своей сожительницей планировал взорвать железнодорожные пути и убить российского военного в Севастополе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, крымчане задержаны и предстанут перед судом по статьям о терроризме и госизмене.По данным надзорного ведомства, 24-летний фигурант установил контакт с представителем украинской военной разведки в сентябре 2023 года и привлек к конфиденциальному сотрудничеству с иностранной спецслужбой свою 26-летнюю сожительницу.Непогода с пыльной бурей в ПитереПять человек пострадали в Санкт-Петербурге из-за обрушившейся непогоды, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.Шторм обрушился на Питер накануне и усилился в пятницу: из-за сильного ветра падают деревья, из-за поднявшегося в Неве и Финском заливе уровня воды частично затоплены набережные и пляжи.Также в пятницу на Санкт-Петербурге обрушилась пыльная буря, сообщают пользователи социальных сетей.Очевидцы пишут, что на Васильевском острове сильный ветер гонит песок с намывных территорий, усложняя видимость.Эвакуация поселка в КрымуВ поселке Новофедоровка Сакского района специалисты обезвредили 250-киллограммпову фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, для обеспечения безопасности местных жителей эвакуировали."В Новофедоровке Сакского района во время водопроводных работ была обнаружена фугасная авиабомба массой 250 килограммов. При обследовании опасной находки пиротехниками выявлено, что бомба может быть транспортирована, взрыватели не повреждены", - говорится в сообщении МЧС России по Крыму.Группы "Звери" и "Моя Мишель" выступят в КрымуМузыкальными хедлайнерами фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ" станут группы "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры" и другие звезды."На пяти фестивальных сценах выступят исполнители разных стилей и жанров. Эксклюзивно в Крыму только для гостей фестиваля "Таврида.АРТ" – группы "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в лайнапе группы "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI, ST", – перечислили в пресс-службе арт-кластера в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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главное за день, общество, новости, в мире, крым