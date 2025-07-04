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Сильный пожар и двое раненых: ВСУ удали по предприятию в Шебекино - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Сильный пожар и двое раненых: ВСУ удали по предприятию в Шебекино
Сильный пожар и двое раненых: ВСУ удали по предприятию в Шебекино - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Сильный пожар и двое раненых: ВСУ удали по предприятию в Шебекино
Два человека пострадали в результате удара украинских боевиков по гражданскому предприятию в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T18:55
2025-07-04T19:04
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате удара украинских боевиков по гражданскому предприятию в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гдадков, уточнив, что в результате детонации произошел пожар.По информации губернатора, один из пострадавших доставлен в Шебекинскую ЦРБ, он в тяжелом состоянии. Второму раненому медики оказали помощь на месте, лечение продолжит амбулаторно.В результате детонации на территории предприятия случился пожар, на месте работают сотрудники МЧС, воду подвозят дополнительным транспортом, уточнил Гладков.Ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале также сообщал, что женщина и ее дочь пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области.В течение минувшей ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в Подмосковье ранены двое мужчин. Также три БПЛА уничтожили над Удмуртией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибшийВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человекаУчкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью
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РИА Новости Крым
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новости, вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, обстрелы белгородской области, белгородская область
Сильный пожар и двое раненых: ВСУ удали по предприятию в Шебекино

Два человека пострадали в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в Шебекино

18:55 04.07.2025 (обновлено: 19:04 04.07.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ ударили по Шебекино
ВСУ ударили по Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате удара украинских боевиков по гражданскому предприятию в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гдадков, уточнив, что в результате детонации произошел пожар.
"В городе Шебекино беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому предприятию. По предоставленной информации, пострадали два человека", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, один из пострадавших доставлен в Шебекинскую ЦРБ, он в тяжелом состоянии. Второму раненому медики оказали помощь на месте, лечение продолжит амбулаторно.
В результате детонации на территории предприятия случился пожар, на месте работают сотрудники МЧС, воду подвозят дополнительным транспортом, уточнил Гладков.
Ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале также сообщал, что женщина и ее дочь пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области.
В течение минувшей ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в Подмосковье ранены двое мужчин. Также три БПЛА уничтожили над Удмуртией.
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