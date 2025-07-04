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Севастополец присвоил чужой магазин - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Севастополец присвоил чужой магазин
Севастополец присвоил чужой магазин - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Севастополец присвоил чужой магазин
Житель Севастополя получил условный срок за мошенничество с правом собственности на чужой магазин. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T13:47
2025-07-04T13:47
севастополь
мошенничество
общество
происшествия
прокуратура города севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил условный срок за мошенничество с правом собственности на чужой магазин. Об этом сообщает прокуратура города.По данным ведомства, павильон-магазин в Инкермане был построен семейным предприятием в 1998 году. В 2012 году осужденный взял этот магазин в аренду. В силу тяжелых жизненных обстоятельств и ухудшения здоровья учредители семейного предприятия не могли самостоятельно заняться его переоформлением в правовом поле РФ.Воспользовавшись этой ситуацией, арендатор в 2018 году по подложным документам зарегистрировал право собственности на магазин на свое имя.Ленинский районный суд Севастополя назначил виновному пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов В Крыму аферист получил срок за фейковые сделки с недвижимостью
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РИА Новости Крым
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севастополь, мошенничество, общество, происшествия, прокуратура города севастополя, новости севастополя
Севастополец присвоил чужой магазин

Севастополец получил условный срок за присвоение чужого магазина по подложным документам

13:47 04.07.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяСевастополец присвоил чужой магазин
Севастополец присвоил чужой магазин
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил условный срок за мошенничество с правом собственности на чужой магазин. Об этом сообщает прокуратура города.
По данным ведомства, павильон-магазин в Инкермане был построен семейным предприятием в 1998 году. В 2012 году осужденный взял этот магазин в аренду. В силу тяжелых жизненных обстоятельств и ухудшения здоровья учредители семейного предприятия не могли самостоятельно заняться его переоформлением в правовом поле РФ.
Воспользовавшись этой ситуацией, арендатор в 2018 году по подложным документам зарегистрировал право собственности на магазин на свое имя.
"Единственным оставшимся в живых учредителем предприятия в настоящее время является пожилая женщина. Она узнала о регистрации магазина ее семьи на постороннее лицо при оформлении наследства. Действиями осужденного ей причинен ущерб в размере более 4 млн рублей", - говорится в сообщении.
Ленинский районный суд Севастополя назначил виновному пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.
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