https://crimea.ria.ru/20250704/sevastopolets-prisvoil-chuzhoy-magazin-1147703138.html

Севастополец присвоил чужой магазин

Севастополец присвоил чужой магазин - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Севастополец присвоил чужой магазин

Житель Севастополя получил условный срок за мошенничество с правом собственности на чужой магазин. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T13:47

2025-07-04T13:47

2025-07-04T13:47

севастополь

мошенничество

общество

происшествия

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил условный срок за мошенничество с правом собственности на чужой магазин. Об этом сообщает прокуратура города.По данным ведомства, павильон-магазин в Инкермане был построен семейным предприятием в 1998 году. В 2012 году осужденный взял этот магазин в аренду. В силу тяжелых жизненных обстоятельств и ухудшения здоровья учредители семейного предприятия не могли самостоятельно заняться его переоформлением в правовом поле РФ.Воспользовавшись этой ситуацией, арендатор в 2018 году по подложным документам зарегистрировал право собственности на магазин на свое имя.Ленинский районный суд Севастополя назначил виновному пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов В Крыму аферист получил срок за фейковые сделки с недвижимостью

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, общество, происшествия, прокуратура города севастополя, новости севастополя