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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T13:31
2025-07-04T13:31
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение морского транспорта в городе было приостановлено в пятницу дважды. В первый раз ограничения вводилось около 8 часов утра и действовало полчаса. Второй раз рейд закрыли в 12:55. Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности или по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновлено движение морского пассажирского транспорта

13:31 04.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрустальная бухта в Севастополе
Хрустальная бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Движение морского транспорта в городе было приостановлено в пятницу дважды. В первый раз ограничения вводилось около 8 часов утра и действовало полчаса. Второй раз рейд закрыли в 12:55.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности или по погодным условиям.
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