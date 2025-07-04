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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T13:31
2025-07-04T13:31
2025-07-04T13:31
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение морского транспорта в городе было приостановлено в пятницу дважды. В первый раз ограничения вводилось около 8 часов утра и действовало полчаса. Второй раз рейд закрыли в 12:55. Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности или по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлено движение морского пассажирского транспорта