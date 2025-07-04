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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T13:31

2025-07-04T13:31

2025-07-04T13:31

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

морской транспорт

департамент транспорта севастополя

логистика

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение морского транспорта в городе было приостановлено в пятницу дважды. В первый раз ограничения вводилось около 8 часов утра и действовало полчаса. Второй раз рейд закрыли в 12:55. Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности или по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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