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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Рейд в Севастополе открыли

Морской транспорт в Севастополе восстановил работу, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T09:31

2025-07-04T09:31

2025-07-04T09:31

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

севастополь

новости севастополя

крым

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе восстановил работу, сообщает городской департамент транспорта.Движение катеров и паромов в бухте приостановили около часа назад. Причины ограничений не сообщались.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности или по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь, новости севастополя, крым, логистика