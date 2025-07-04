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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Рейд в Севастополе открыли
Морской транспорт в Севастополе восстановил работу, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T09:31
2025-07-04T09:31
2025-07-04T09:31
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
крым
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе восстановил работу, сообщает городской департамент транспорта.Движение катеров и паромов в бухте приостановили около часа назад. Причины ограничений не сообщались.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности или по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь, новости севастополя, крым, логистика
Рейд в Севастополе открыли
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено