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Пяти селам на севере Крыма в пятницу ограничат подачу воды
Пяти селам на севере Крыма в пятницу ограничат подачу воды - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Пяти селам на севере Крыма в пятницу ограничат подачу воды
Пяти селам Джанкойского района Крыма в пятницу ограничат водоснабжение из-за работ по замене пожарных гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T08:12
2025-07-04T08:12
2025-07-04T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Пяти селам Джанкойского района Крыма в пятницу ограничат водоснабжение из-за работ по замене пожарных гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, ограничение подачи воды коснется населенных пунктов Видное, Новопокровка, Зерновое, Рогово, Ленинское.При необходимости абонентов обещают обеспечить привозной водой по заявкам, при этом людям рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 объектов водоснабжения реконструируют в КрымуКогда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииКанализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом
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Пяти селам на севере Крыма в пятницу ограничат подачу воды
Пяти селам на севере Крыма в пятницу ограничат водоснабжение