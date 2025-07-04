https://crimea.ria.ru/20250704/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1147606480.html

Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-04T00:01

2025-07-04T00:01

2025-07-03T18:22

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +26...+28 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250701/kogda-progreetsya-more-v-krymu-1147617103.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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