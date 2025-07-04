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Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-04T00:01
2025-07-03T18:22
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +26...+28 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу без осадков и до +32 градусов

00:01 04.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +10…+13, днем +27…+32, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +26...+28 градусов.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
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1 июля, 20:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 июля
22:42Разговор Путина с Трампом и остановка поставок оружия Украине – главное
22:35Почему НАТО не хочет принимать Украину в свой состав
22:20На Кубани в лагере отравились дети
22:04Крымский мост: актуальная информация к вечеру четверга
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