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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-04T00:01
2025-07-04T00:01
2025-07-03T18:22
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +26...+28 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму тепло и без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +10…+13, днем +27…+32, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +26...+28 градусов.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности
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