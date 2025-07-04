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Пирамиду Хеопса строили не рабы – египтолог

Пирамиду Хеопса строили не рабы – египтолог - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Пирамиду Хеопса строили не рабы – египтолог

Египетские пирамиды были построены квалифицированными рабочими. Такое заявление на подкасте Matt Beall Limitless сделал бывший министр древностей Египта Захи... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T21:45

2025-07-04T21:45

2025-07-04T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Египетские пирамиды были построены квалифицированными рабочими. Такое заявление на подкасте Matt Beall Limitless сделал бывший министр древностей Египта Захи Хавасс, его цитирует РИА Новости.По словам Хавасса, его команде удалось обнаружить несколько ранее неизвестных следов, оставленных рабочими XIII века до нашей эры.Кроме того, ученые исследовали захоронения к югу от пирамиды, которые оказались местом упокоения строителей – со статуями, перетаскивающими камни, на которых был высечен 21 иероглиф. Например, "смотрящий за стороной пирамиды" и "ремесленник"."(Открытия – прим.) подтверждают, что строители не были рабами. Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид", – поделился мнением Хавасс.По словам египтолога, строители работали в бригадах. Одни резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой материала с помощью деревянных саней, которые волочили по песку. Процесс был непрерывный. Выходной у рабочих был раз в 10 дней, рассказал Хавасс.Ранее старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев сообщил, что большая комплексная экспедиция, которая прошла во время археологических изысканий на месте Нового Херсонеса, принесла более тысячи находок, которые ученые аккуратно разбирали и перемещали в музеи. С таким объемом работы археологи столкнулись впервые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкерКрым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиковМузейная коллекция Херсонеса пополнилась на 4270 предметов за два года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, египет, в мире, новости