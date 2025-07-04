https://crimea.ria.ru/20250704/opros-vtb-rossiyane-ne-ozhidayut-otkaza-bankov-ot-ofisnoy-seti-1147708115.html

Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети

Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети

Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет у банков сохранятся сети физических офисов, при этом около 20% считают, что останутся только... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T14:47

2025-07-04T14:47

2025-07-04T14:47

втб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет у банков сохранятся сети физических офисов, при этом около 20% считают, что останутся только онлайн-приложения, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.Половина опрошенных положительно относятся к идее единой цифровой точки входа во все банки со своими счетами. Наиболее частыми ответами на вопрос о рисках для банковской системы, связанных с цифровой средой, стали кибератаки и финансовые преступления (22%), а также резкие колебания курса рубля и ставок (24%)."Развитие и цифровых каналов, и офисной сети, обеспечение кибербезопасности требуют от банков больших инвестиций, гибкого встраивания своих продуктов и сервисов в постоянно развивающемся технологическом ландшафте. Такие инвестиции, изменение регулирования, обострившаяся и дорожающая конкуренция за клиента закладывают тенденцию к консолидации банковского сектора. На первый план в банковском бизнесе будет выходить эффект масштаба, за счет которого есть возможность обеспечивать мультисегментность, гибкость, защиту от рисков и суперустойчивость всей банковской системы", – приводится в сообщении комментарий первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.Помимо рисков, связанных с цифровой средой, участники опроса увидели угрозу для традиционных банков со стороны финтеха и "более гибких" банков-маркетплейсов (25% респондентов). Однако 34% уверены, что новичкам еще далеко до лидеров рынка.Кроме того, респонденты считают возможным вложение банков в нефинансовый бизнес – при условии, если это соответствует политике государства (45%), или же если ЦБ жестко контролирует такой бизнес (22%). Мнения насчет нефинансовых сервисов поделились почти поровну: 34% считают, что банки должны заниматься только финансами, а 39% – не только ими. Против развития экосистем вокруг банков выступают всего 9% опрошенных, отметили в ВТБ.Опрос был проведен с 3 по 10 июня 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, банк, финансы, деньги, общество