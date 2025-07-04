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Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети
Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети
Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет у банков сохранятся сети физических офисов, при этом около 20% считают, что останутся только... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T14:47
2025-07-04T14:47
2025-07-04T14:47
втб
крым
банк
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деньги
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет у банков сохранятся сети физических офисов, при этом около 20% считают, что останутся только онлайн-приложения, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.Половина опрошенных положительно относятся к идее единой цифровой точки входа во все банки со своими счетами. Наиболее частыми ответами на вопрос о рисках для банковской системы, связанных с цифровой средой, стали кибератаки и финансовые преступления (22%), а также резкие колебания курса рубля и ставок (24%)."Развитие и цифровых каналов, и офисной сети, обеспечение кибербезопасности требуют от банков больших инвестиций, гибкого встраивания своих продуктов и сервисов в постоянно развивающемся технологическом ландшафте. Такие инвестиции, изменение регулирования, обострившаяся и дорожающая конкуренция за клиента закладывают тенденцию к консолидации банковского сектора. На первый план в банковском бизнесе будет выходить эффект масштаба, за счет которого есть возможность обеспечивать мультисегментность, гибкость, защиту от рисков и суперустойчивость всей банковской системы", – приводится в сообщении комментарий первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.Помимо рисков, связанных с цифровой средой, участники опроса увидели угрозу для традиционных банков со стороны финтеха и "более гибких" банков-маркетплейсов (25% респондентов). Однако 34% уверены, что новичкам еще далеко до лидеров рынка.Кроме того, респонденты считают возможным вложение банков в нефинансовый бизнес – при условии, если это соответствует политике государства (45%), или же если ЦБ жестко контролирует такой бизнес (22%). Мнения насчет нефинансовых сервисов поделились почти поровну: 34% считают, что банки должны заниматься только финансами, а 39% – не только ими. Против развития экосистем вокруг банков выступают всего 9% опрошенных, отметили в ВТБ.Опрос был проведен с 3 по 10 июня 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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втб, крым, банк, финансы, деньги, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет у банков сохранятся сети физических офисов, при этом около 20% считают, что останутся только онлайн-приложения, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.
Половина опрошенных положительно относятся к идее единой цифровой точки входа во все банки со своими счетами.
"Для молодого поколения – это около четверти всех опрошенных – пользоваться таким банковским суперприложением было бы удобнее. А вот людям в возрасте от 55 до 65 лет пока трудно представить себе концепцию единого приложения для всех своих финансов", - отметили в ВТБ.
Наиболее частыми ответами на вопрос о рисках для банковской системы, связанных с цифровой средой, стали кибератаки и финансовые преступления (22%), а также резкие колебания курса рубля и ставок (24%).
"Развитие и цифровых каналов, и офисной сети, обеспечение кибербезопасности требуют от банков больших инвестиций, гибкого встраивания своих продуктов и сервисов в постоянно развивающемся технологическом ландшафте. Такие инвестиции, изменение регулирования, обострившаяся и дорожающая конкуренция за клиента закладывают тенденцию к консолидации банковского сектора. На первый план в банковском бизнесе будет выходить эффект масштаба, за счет которого есть возможность обеспечивать мультисегментность, гибкость, защиту от рисков и суперустойчивость всей банковской системы", – приводится в сообщении комментарий первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
Помимо рисков, связанных с цифровой средой, участники опроса увидели угрозу для традиционных банков со стороны финтеха и "более гибких" банков-маркетплейсов (25% респондентов). Однако 34% уверены, что новичкам еще далеко до лидеров рынка.
Кроме того, респонденты считают возможным вложение банков в нефинансовый бизнес – при условии, если это соответствует политике государства (45%), или же если ЦБ жестко контролирует такой бизнес (22%). Мнения насчет нефинансовых сервисов поделились почти поровну: 34% считают, что банки должны заниматься только финансами, а 39% – не только ими. Против развития экосистем вокруг банков выступают всего 9% опрошенных, отметили в ВТБ.
Опрос был проведен с 3 по 10 июня 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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