Рейтинг@Mail.ru
Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250704/opros-vtb-rossiyane-ne-ozhidayut-otkaza-bankov-ot-ofisnoy-seti-1147708115.html
Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети
Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети
Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет у банков сохранятся сети физических офисов, при этом около 20% считают, что останутся только... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T14:47
2025-07-04T14:47
втб
крым
банк
финансы
деньги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147707838_0:124:1179:787_1920x0_80_0_0_7bb3caa460bfca6fc0e5eecd7ad80ab3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет у банков сохранятся сети физических офисов, при этом около 20% считают, что останутся только онлайн-приложения, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.Половина опрошенных положительно относятся к идее единой цифровой точки входа во все банки со своими счетами. Наиболее частыми ответами на вопрос о рисках для банковской системы, связанных с цифровой средой, стали кибератаки и финансовые преступления (22%), а также резкие колебания курса рубля и ставок (24%)."Развитие и цифровых каналов, и офисной сети, обеспечение кибербезопасности требуют от банков больших инвестиций, гибкого встраивания своих продуктов и сервисов в постоянно развивающемся технологическом ландшафте. Такие инвестиции, изменение регулирования, обострившаяся и дорожающая конкуренция за клиента закладывают тенденцию к консолидации банковского сектора. На первый план в банковском бизнесе будет выходить эффект масштаба, за счет которого есть возможность обеспечивать мультисегментность, гибкость, защиту от рисков и суперустойчивость всей банковской системы", – приводится в сообщении комментарий первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.Помимо рисков, связанных с цифровой средой, участники опроса увидели угрозу для традиционных банков со стороны финтеха и "более гибких" банков-маркетплейсов (25% респондентов). Однако 34% уверены, что новичкам еще далеко до лидеров рынка.Кроме того, респонденты считают возможным вложение банков в нефинансовый бизнес – при условии, если это соответствует политике государства (45%), или же если ЦБ жестко контролирует такой бизнес (22%). Мнения насчет нефинансовых сервисов поделились почти поровну: 34% считают, что банки должны заниматься только финансами, а 39% – не только ими. Против развития экосистем вокруг банков выступают всего 9% опрошенных, отметили в ВТБ.Опрос был проведен с 3 по 10 июня 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147707838_15:0:1064:787_1920x0_80_0_0_afa56a49191a5c188ffc116690d03e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, крым, банк, финансы, деньги, общество

Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети

14:47 04.07.2025
 
© Фото: пресс-служба ВТБОпрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети
Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети
© Фото: пресс-служба ВТБ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет у банков сохранятся сети физических офисов, при этом около 20% считают, что останутся только онлайн-приложения, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.
Половина опрошенных положительно относятся к идее единой цифровой точки входа во все банки со своими счетами.
"Для молодого поколения – это около четверти всех опрошенных – пользоваться таким банковским суперприложением было бы удобнее. А вот людям в возрасте от 55 до 65 лет пока трудно представить себе концепцию единого приложения для всех своих финансов", - отметили в ВТБ.
Наиболее частыми ответами на вопрос о рисках для банковской системы, связанных с цифровой средой, стали кибератаки и финансовые преступления (22%), а также резкие колебания курса рубля и ставок (24%).
"Развитие и цифровых каналов, и офисной сети, обеспечение кибербезопасности требуют от банков больших инвестиций, гибкого встраивания своих продуктов и сервисов в постоянно развивающемся технологическом ландшафте. Такие инвестиции, изменение регулирования, обострившаяся и дорожающая конкуренция за клиента закладывают тенденцию к консолидации банковского сектора. На первый план в банковском бизнесе будет выходить эффект масштаба, за счет которого есть возможность обеспечивать мультисегментность, гибкость, защиту от рисков и суперустойчивость всей банковской системы", – приводится в сообщении комментарий первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
Помимо рисков, связанных с цифровой средой, участники опроса увидели угрозу для традиционных банков со стороны финтеха и "более гибких" банков-маркетплейсов (25% респондентов). Однако 34% уверены, что новичкам еще далеко до лидеров рынка.
Кроме того, респонденты считают возможным вложение банков в нефинансовый бизнес – при условии, если это соответствует политике государства (45%), или же если ЦБ жестко контролирует такой бизнес (22%). Мнения насчет нефинансовых сервисов поделились почти поровну: 34% считают, что банки должны заниматься только финансами, а 39% – не только ими. Против развития экосистем вокруг банков выступают всего 9% опрошенных, отметили в ВТБ.
Опрос был проведен с 3 по 10 июня 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТБКрымБанкФинансыДеньгиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23ВТБ: Ялта вошла в топ-5 самых дорогих городов РФ по расходам туристов
16:04В Крыму эвакуировали поселок из-за авиабомбы времен ВОВ
15:58Авария на Аджимушкайской насосной станции оставила Керчь без воды
15:51ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известно
15:27Четыре человека погибли в Донецке при атаке ВСУ шрапнельными ракетами
15:08Пять человек пострадали в Питере из-за непогоды
14:54В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников
14:47Опрос ВТБ: россияне не ожидают отказа банков от офисной сети
14:39В работе сети МТС произошел сбой
14:32"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США
14:21Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
13:57Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные
13:47Севастополец присвоил чужой магазин
13:41Фронт горит: ВСУ потеряли больше 9 тысяч солдат при наступлении армии РФ
13:31Рейд в Севастополе открыли
13:23Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины
13:07Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
13:05Наводнение и шторм в Петербурге - что известно
13:01Рейд в Севастополе снова закрыт
12:41Предтечино в Донбассе перешло под контроль российских сил
Лента новостейМолния