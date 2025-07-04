Рейтинг@Mail.ru
Над Удмуртией сбили три беспилотника - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250704/nad-udmurtiey-sbili-tri-bespilotnika-1147701493.html
Над Удмуртией сбили три беспилотника
Над Удмуртией сбили три беспилотника - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Над Удмуртией сбили три беспилотника
Над Удмуртией утром в пятницу силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своем... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T11:16
2025-07-04T11:16
удмуртия
александр бречалов
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_8d5c2846a258b1d7f4581123df6d1bb2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Над Удмуртией утром в пятницу силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.Утром 4 июля он сообщил, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА. Около 10:00 Бречалов заявил об уничтожении первого дрона, летевшего на Ижевск.Через некоторое время губернатор сообщил о перехвате еще одного БПЛА."Наша система ПВО отработала еще один беспилотник, он уничтожен. Огромная ко всему просьба, если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте или нахождения на открытых территориях. Очень вас прошу, пока опасность сохраняется", - обратился Бречалов к жителям региона.Позже система ПВО сбила еще один, третий за утро, вражеский беспилотник.1 июля в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, в результате удара трое человек погибли, еще 42 пострадали, 35 из них госпитализированы в больницы, состояние шестерых оценивается как тяжелое.В течение минувшей ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА. Украинские беспилотники ударили по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области. В результате падения обломков была повреждена подстанция и ранены двое мужчин.В Ростовской области в результате атаке украинских дронов погибла пенсионерка, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под ударами украинских беспилотников оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, а также Шахты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
удмуртия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_2a601068de2839b2a4f91dd74e81f7d4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удмуртия, александр бречалов, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, новости
Над Удмуртией сбили три беспилотника

Три беспилотника ВСУ уничтожены над Удмуртией – губернатор

11:16 04.07.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Над Удмуртией утром в пятницу силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Утром 4 июля он сообщил, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА. Около 10:00 Бречалов заявил об уничтожении первого дрона, летевшего на Ижевск.
"Один из объектов, который летел на Ижевск, был уничтожен нашими средствами противовоздушной обороны", - сказал он.
Через некоторое время губернатор сообщил о перехвате еще одного БПЛА.
"Наша система ПВО отработала еще один беспилотник, он уничтожен. Огромная ко всему просьба, если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте или нахождения на открытых территориях. Очень вас прошу, пока опасность сохраняется", - обратился Бречалов к жителям региона.
Позже система ПВО сбила еще один, третий за утро, вражеский беспилотник.
1 июля в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, в результате удара трое человек погибли, еще 42 пострадали, 35 из них госпитализированы в больницы, состояние шестерых оценивается как тяжелое.
В течение минувшей ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА.
Украинские беспилотники ударили по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области. В результате падения обломков была повреждена подстанция и ранены двое мужчин.
В Ростовской области в результате атаке украинских дронов погибла пенсионерка, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под ударами украинских беспилотников оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, а также Шахты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
УдмуртияАлександр БречаловПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00ВСУ разрушили сотни храмов на территории России
11:25Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
11:16Над Удмуртией сбили три беспилотника
11:06Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
10:54Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан
10:42Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену
10:1745 лет колонии на двоих: в РФ осуждены боевики банды Басаева и Хаттаба
09:57Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены
09:41В Судаке приезжий мужчина устраивал пьяные прогулки голышом
09:31Рейд в Севастополе открыли
09:26В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы
09:17В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений
08:44Паромы и катера в Севастополе остановили движение
08:32Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часу
08:26Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма
08:12Пяти селам на севере Крыма в пятницу ограничат подачу воды
08:06У Крымского моста выросла очередь
07:43Армянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян
07:3448 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь
07:22Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма
Лента новостейМолния