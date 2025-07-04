https://crimea.ria.ru/20250704/nad-udmurtiey-sbili-tri-bespilotnika-1147701493.html

Над Удмуртией сбили три беспилотника

Над Удмуртией сбили три беспилотника - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Над Удмуртией сбили три беспилотника

Над Удмуртией утром в пятницу силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своем... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T11:16

2025-07-04T11:16

2025-07-04T11:16

удмуртия

александр бречалов

происшествия

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Над Удмуртией утром в пятницу силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.Утром 4 июля он сообщил, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА. Около 10:00 Бречалов заявил об уничтожении первого дрона, летевшего на Ижевск.Через некоторое время губернатор сообщил о перехвате еще одного БПЛА."Наша система ПВО отработала еще один беспилотник, он уничтожен. Огромная ко всему просьба, если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте или нахождения на открытых территориях. Очень вас прошу, пока опасность сохраняется", - обратился Бречалов к жителям региона.Позже система ПВО сбила еще один, третий за утро, вражеский беспилотник.1 июля в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, в результате удара трое человек погибли, еще 42 пострадали, 35 из них госпитализированы в больницы, состояние шестерых оценивается как тяжелое.В течение минувшей ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА. Украинские беспилотники ударили по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области. В результате падения обломков была повреждена подстанция и ранены двое мужчин.В Ростовской области в результате атаке украинских дронов погибла пенсионерка, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под ударами украинских беспилотников оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, а также Шахты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

удмуртия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удмуртия, александр бречалов, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, новости