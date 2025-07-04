https://crimea.ria.ru/20250704/my-vam-ne-svinya-kopilka-zelenskiy-poluchil-zhestkoe-poslanie-iz-ssha-1147706247.html

"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США

"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США - РИА Новости Крым, 04.07.2025

"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США

Киевский режим не получит американское вооружение из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявила член Палаты представителей... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T14:32

2025-07-04T14:32

2025-07-04T14:32

сша

конгресс сша

в мире

поставки западного оружия украине

украина

владимир зеленский

украинская православная церковь (упц)

церковный раскол на украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110028/08/1100280827_0:145:3125:1902_1920x0_80_0_0_32031f4893a86969759d6ca4a027e80b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не получит американское вооружение из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявила член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.Луна заявила, что не будет голосовать за выделение Киеву финансирования, мотивировав это тем, что Зеленский отменил выборы, проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.По ее словам, Украина продает американское оружие на черном рынке, а киевский режим "отмывает миллиарды долларов и добавляет американских журналистов в "черный список".Конгрессвумен подчеркнула, что мирное урегулирование является единственным выходом из сложившейся ситуации, и его нельзя достичь путем предоставления оружия.2 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия, который якобы добровольно получил гражданство РФ в 2002 году.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуВ Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходитРеально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, конгресс сша, в мире, поставки западного оружия украине, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, новости