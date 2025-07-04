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"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США
"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США - РИА Новости Крым, 04.07.2025
"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США
Киевский режим не получит американское вооружение из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявила член Палаты представителей... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T14:32
2025-07-04T14:32
сша
конгресс сша
в мире
поставки западного оружия украине
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не получит американское вооружение из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявила член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.Луна заявила, что не будет голосовать за выделение Киеву финансирования, мотивировав это тем, что Зеленский отменил выборы, проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.По ее словам, Украина продает американское оружие на черном рынке, а киевский режим "отмывает миллиарды долларов и добавляет американских журналистов в "черный список".Конгрессвумен подчеркнула, что мирное урегулирование является единственным выходом из сложившейся ситуации, и его нельзя достичь путем предоставления оружия.2 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия, который якобы добровольно получил гражданство РФ в 2002 году.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуВ Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходитРеально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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сша, конгресс сша, в мире, поставки западного оружия украине, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, новости
"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США

Украина не получит помощь от США из-за гонений на православную церковь – конгрессвумен

14:32 04.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не получит американское вооружение из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявила член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
"(Лидер киевского режима Владимир) Зеленский запретил православную церковь. Могу пообещать вам, господин Зеленский, что вы не получите финансирование оружия. Ведите переговоры о мире. Мы вам не свинья-копилка", - написала конгрессвумен на своей странице в соцсети X.
Луна заявила, что не будет голосовать за выделение Киеву финансирования, мотивировав это тем, что Зеленский отменил выборы, проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.
По ее словам, Украина продает американское оружие на черном рынке, а киевский режим "отмывает миллиарды долларов и добавляет американских журналистов в "черный список".
Конгрессвумен подчеркнула, что мирное урегулирование является единственным выходом из сложившейся ситуации, и его нельзя достичь путем предоставления оружия.
2 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия, который якобы добровольно получил гражданство РФ в 2002 году.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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СШАКонгресс СШАВ миреПоставки западного оружия УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеНовости
 
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