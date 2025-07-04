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Масштабный блэкаут в Чехии: Прага и регионы остались без света

Масштабный блэкаут в Чехии: Прага и регионы остались без света - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Масштабный блэкаут в Чехии: Прага и регионы остались без света

В столице Чехии и ряде других регионов страны произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Novinky. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T16:35

2025-07-04T16:35

2025-07-04T16:29

чехия

отключение электроэнергии

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происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. В столице Чехии и ряде других регионов страны произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Novinky.По предварительным данным, причиной сбоя стала авария на подстанции энергетической компании ČEPS в пражском районе Ходов.Отключение электричества вызвало временную остановку движения городского транспорта – не работали метро, трамваи и троллейбусы. Пожарные службы сообщали о большом числе вызовов от людей, застрявших в лифтах. Также поступали сообщения о перебоях в электроснабжении в других городах страны, включая Либерец, Усти-над-Лабем и Градец-Кралове.Как сообщили в полиции, данных о кибератаке или теракте нет. Основная версия – техническая неисправность. Эту гипотезу также озвучил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Он отметил, что кризисный штаб следит за ситуацией."Так что сейчас я не хочу спекулировать о возможных причинах происшествия. Мы работаем с вариантом, что причиной аварии стала техническая неисправность", – сказал Ракушан Чешскому ТВ.Некоторые эксперты, также выступившие на телевидении, допустили, что авария могла быть вызвана перегрузкой на фоне жары – температура в ряде районов в последние дни достигала 36-37 градусов. Однако окончательные выводы будут сделаны позже.По словам министра здравоохранения Властимила Валека, больницы не пострадали – все учреждения были оперативно переведены на резервное питание.Позже ČEPS сообщил о восстановлении электроэнергии в Праге, ситуация стабилизируется.Ранее масштабный блэкаут произошел в Испании, Франции и Португалии. По данным иностранных СМИ, были обесточены Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунье, Севилья и другие города. Серьезные перебои также затронули работу международного аэропорта Мадрид – Барахас.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут в Испании – в стране объявили чрезвычайное положениеМасштабное отключение электричества произошло в Западной ЕвропеБлэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетики

чехия

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чехия, отключение электроэнергии, в мире, происшествия, новости