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Крымский мост сейчас: актуальная информация к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Крымский мост сейчас: актуальная информация к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас: актуальная информация к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Крымский мост сейчас: актуальная информация к вечеру пятницы
Перед досмотровыми пунктами у въезда на Крымский мост вечером в пятницу скопилась очередь из 145 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T22:05
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
керченский пролив
транспорт
тамань
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у въезда на Крымский мост вечером в пятницу скопилась очередь из 145 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На Крымском мосту для увеличения пропускной способности в туристический сезон работает 110 пунктов досмотра. На транспортном переходе через Керченский пролив наблюдается большой трафик, в основном со стороны Тамани. Время ожидания составляет от часа до трех в зависимости от стороны въезда.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости КрымАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
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крымский мост, керчь, керченский пролив, транспорт, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас: актуальная информация к вечеру пятницы

Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи

22:05 04.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у въезда на Крымский мост вечером в пятницу скопилась очередь из 145 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 22:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту для увеличения пропускной способности в туристический сезон работает 110 пунктов досмотра. На транспортном переходе через Керченский пролив наблюдается большой трафик, в основном со стороны Тамани. Время ожидания составляет от часа до трех в зависимости от стороны въезда.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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