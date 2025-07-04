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Крымский мост сейчас - новости последнего часа
Крымский мост сейчас - новости последнего часа - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Крымский мост сейчас - новости последнего часа
На подходах к Крымскому моста со стороны Керчи очередь не уменьшается, зато со стороны Тамани - проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T18:21
2025-07-04T18:21
2025-07-04T18:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому моста со стороны Керчи очередь не уменьшается, зато со стороны Тамани - проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Два часа назад в очереди со стороны Тамани находились 202 автомобиля, а из Керчи проезда ожидали 342 транспортных средства.Затор со стороны Кубани образовался в пятницу к 8:00. Все началось с очереди в сто автомобилей. К 11 часам в пробке по обеим сторонам моста проезда ожидали 635 машин, из них 103 - со стороны Керчи.Ежедневно в сезон по транспортному переходу через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра задействовали на полную силу.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами вЧитайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань