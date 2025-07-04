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Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма
Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма
Безопасность Крыма в первую очередь зависит от эффективной работы военных и органов власти республики, а не от поставок Украине американского вооружения. Об... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T08:26
2025-07-04T08:26
радио "спутник в крыму"
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
мнения
политика
украина
сша
поставки западного оружия украине
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма в первую очередь зависит от эффективной работы военных и органов власти республики, а не от поставок Украине американского вооружения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, отвечая на вопрос о том, как приостановка военной помощи Киеву со стороны США может повлиять на безопасность полуострова.По его словам, на фоне других субъектов Крым выглядит достаточно безопасным регионом благодаря комплексу факторов, в том числе техническому оснащению расположенных здесь воинских подразделений и систем ПВО.При этом глава крымского парламента считает, что информация о прекращении военных поставок Украине не должна быть поводом для расслабления, поскольку к реальному миру ни Киев, ни европейцы не готовы.Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что "фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены". Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах ЗападаВ Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от СШАТрамп сделал заявление о Patriot для Украины
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государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, мнения, политика, украина, сша, поставки западного оружия украине, оружие
Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма

В Крыму призвали не расслабляться по поводу остановок военных поставок Украине из США

08:26 04.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма в первую очередь зависит от эффективной работы военных и органов власти республики, а не от поставок Украине американского вооружения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, отвечая на вопрос о том, как приостановка военной помощи Киеву со стороны США может повлиять на безопасность полуострова.
"Наша безопасность сегодня во многом зависит от крымской команды, которую возглавляет глава республики. Мы с 2014 года постоянно мобилизованы, у нас времени на расслабление не было никогда… Мы готовы к любым провокациям", - сказал Константинов.
По его словам, на фоне других субъектов Крым выглядит достаточно безопасным регионом благодаря комплексу факторов, в том числе техническому оснащению расположенных здесь воинских подразделений и систем ПВО.
При этом глава крымского парламента считает, что информация о прекращении военных поставок Украине не должна быть поводом для расслабления, поскольку к реальному миру ни Киев, ни европейцы не готовы.
"В реальности военное оборудование как шло, так и идет... Здесь расслабляться никто не должен. Это (информация об остановке поставок – ред.) всего лишь средство политического шантажа Украины. На нашу страну давят угрозами новых санкций, а Украину пытаются продавить тем, что оружие ей больше не дадут", - считает Константинов.
Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.
Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что "фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены". Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.
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Радио "Спутник в Крыму"Государственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновМненияПолитикаУкраинаСШАПоставки западного оружия УкраинеОружие
 
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