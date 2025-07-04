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Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма

Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма

Безопасность Крыма в первую очередь зависит от эффективной работы военных и органов власти республики, а не от поставок Украине американского вооружения. Об... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T08:26

2025-07-04T08:26

2025-07-04T08:26

радио "спутник в крыму"

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

мнения

политика

украина

сша

поставки западного оружия украине

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма в первую очередь зависит от эффективной работы военных и органов власти республики, а не от поставок Украине американского вооружения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, отвечая на вопрос о том, как приостановка военной помощи Киеву со стороны США может повлиять на безопасность полуострова.По его словам, на фоне других субъектов Крым выглядит достаточно безопасным регионом благодаря комплексу факторов, в том числе техническому оснащению расположенных здесь воинских подразделений и систем ПВО.При этом глава крымского парламента считает, что информация о прекращении военных поставок Украине не должна быть поводом для расслабления, поскольку к реальному миру ни Киев, ни европейцы не готовы.Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что "фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены". Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах ЗападаВ Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от СШАТрамп сделал заявление о Patriot для Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, мнения, политика, украина, сша, поставки западного оружия украине, оружие