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Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ставропольском крае
Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ставропольском крае
На ж/д переезде между станциями Стодеревская и Ищерская Северо-Кавказской железной дороги грузовик столкнулся с пассажирским поездом, сообщает южная... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T18:32
2025-07-04T18:32
российские железные дороги (ржд)
происшествия
новости
транспортная прокуратура
ставрополье
ставропольский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. На ж/д переезде между станциями Стодеревская и Ищерская Северо-Кавказской железной дороги грузовик столкнулся с пассажирским поездом, сообщает южная транспортная прокуратура.Локомотив следовал по маршруту Курорт – Орск. В результате удара он сошел с рельсов одной колесной парой. На место инцидента оперативно направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий.Ведомство напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно при пересечении железнодорожных путей.Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко рассказал, что за полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Геленджике иномарка сбила семейную пару – погиб мужчинаВ Крыму за полгода поймали почти 4500 пьяных водителейСмерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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российские железные дороги (ржд), происшествия, новости, транспортная прокуратура, ставрополье, ставропольский край
Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ставропольском крае

В Ставропольском крае грузовик столкнулся с пассажирским поездом – начата проверка

18:32 04.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. На ж/д переезде между станциями Стодеревская и Ищерская Северо-Кавказской железной дороги грузовик столкнулся с пассажирским поездом, сообщает южная транспортная прокуратура.
Локомотив следовал по маршруту Курорт – Орск. В результате удара он сошел с рельсов одной колесной парой. На место инцидента оперативно направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий.
"Владикавказской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", – уточняют в прокуратуре.
Ведомство напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно при пересечении железнодорожных путей.
Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко рассказал, что за полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмы
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Российские железные дороги (РЖД)ПроисшествияНовостиТранспортная прокуратураСтавропольеСтавропольский край
 
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