https://crimea.ria.ru/20250704/gruzovik-stolknulsya-s-poezdom-na-zhd-pereezde-v-stavropolskom-krae-1147720518.html

Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ставропольском крае

Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ставропольском крае

На ж/д переезде между станциями Стодеревская и Ищерская Северо-Кавказской железной дороги грузовик столкнулся с пассажирским поездом, сообщает южная... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T18:32

2025-07-04T18:32

2025-07-04T18:32

российские железные дороги (ржд)

происшествия

новости

транспортная прокуратура

ставрополье

ставропольский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. На ж/д переезде между станциями Стодеревская и Ищерская Северо-Кавказской железной дороги грузовик столкнулся с пассажирским поездом, сообщает южная транспортная прокуратура.Локомотив следовал по маршруту Курорт – Орск. В результате удара он сошел с рельсов одной колесной парой. На место инцидента оперативно направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий.Ведомство напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно при пересечении железнодорожных путей.Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко рассказал, что за полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Геленджике иномарка сбила семейную пару – погиб мужчинаВ Крыму за полгода поймали почти 4500 пьяных водителейСмерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода

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ставропольский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), происшествия, новости, транспортная прокуратура, ставрополье, ставропольский край