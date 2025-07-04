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Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма

Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма

В Армянске и Красноперекопском районе реализуются масштабные проекты по благоустройству городской среды и обеспечению населения качественной питьевой водой. Об... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T07:22

2025-07-04T07:22

2025-07-04T06:52

радио "спутник в крыму"

вода крыма

армянск

красноперекопский район

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Армянске и Красноперекопском районе реализуются масштабные проекты по благоустройству городской среды и обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Государственного Совета Республики Крым Виталий Шатунов.Одним из ключевых инфраструктурных объектов стало строительство новых очистных сооружений и Просторненского водозабора в Красноперекопске. Работы ведутся за счет средств правительства Российской Федерации.Он добавил, что модернизация системы водоснабжения будет продолжена, а строительство водозабора является "очень масштабной стройкой", которая позволит жителям региона "пить хорошую, доброкачественную воду".Параллельно в регионе активно ведутся работы по благоустройству. В Армянске завершается реконструкция сквера Магдысяна, а в Красноперекопске – обустройство общественной территории у дома №19 и части сквера Героев Перекопа. Кроме того, в рамках программы формирования комфортной городской среды в следующем году планируется ремонт большой пешеходной зоны – сквера Строителей в Армянске.Аналогичные проекты, но уже в следующем году, проведут и в Красноперекопске, в частности – благоустройство улицы Калинина. Все объекты выбраны по результатам народного голосования, добавил Шатунов.По его словам, особое внимание уделяется детской инфраструктуре: уже открыты три новых игровых комплекса для детей. Реализация этих проектов свидетельствует о поступательном развитии северных районов Крыма и акценте на повышение уровня жизни населения через решение базовых проблем — водоснабжения, городской среды и социальной инфраструктуры.Как сообщалось, в Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в КрымуКрымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства

армянск

красноперекопский район

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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