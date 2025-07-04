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Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма
Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма
В Армянске и Красноперекопском районе реализуются масштабные проекты по благоустройству городской среды и обеспечению населения качественной питьевой водой. Об... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T07:22
2025-07-04T06:52
радио "спутник в крыму"
вода крыма
армянск
красноперекопский район
городская среда
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Армянске и Красноперекопском районе реализуются масштабные проекты по благоустройству городской среды и обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Государственного Совета Республики Крым Виталий Шатунов.Одним из ключевых инфраструктурных объектов стало строительство новых очистных сооружений и Просторненского водозабора в Красноперекопске. Работы ведутся за счет средств правительства Российской Федерации.Он добавил, что модернизация системы водоснабжения будет продолжена, а строительство водозабора является "очень масштабной стройкой", которая позволит жителям региона "пить хорошую, доброкачественную воду".Параллельно в регионе активно ведутся работы по благоустройству. В Армянске завершается реконструкция сквера Магдысяна, а в Красноперекопске – обустройство общественной территории у дома №19 и части сквера Героев Перекопа. Кроме того, в рамках программы формирования комфортной городской среды в следующем году планируется ремонт большой пешеходной зоны – сквера Строителей в Армянске.Аналогичные проекты, но уже в следующем году, проведут и в Красноперекопске, в частности – благоустройство улицы Калинина. Все объекты выбраны по результатам народного голосования, добавил Шатунов.По его словам, особое внимание уделяется детской инфраструктуре: уже открыты три новых игровых комплекса для детей. Реализация этих проектов свидетельствует о поступательном развитии северных районов Крыма и акценте на повышение уровня жизни населения через решение базовых проблем — водоснабжения, городской среды и социальной инфраструктуры.Как сообщалось, в Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в КрымуКрымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
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вода крыма, армянск, красноперекопский район, городская среда, жкх крыма и севастополя, жкх, крым, новости крыма
Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма

В северном Крыму строят новые очистные сооружения и облагораживают четыре сквера

07:22 04.07.2025
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкСитуация на пропускном пункте "Армянск"
Ситуация на пропускном пункте Армянск - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Армянске и Красноперекопском районе реализуются масштабные проекты по благоустройству городской среды и обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Государственного Совета Республики Крым Виталий Шатунов.
Одним из ключевых инфраструктурных объектов стало строительство новых очистных сооружений и Просторненского водозабора в Красноперекопске. Работы ведутся за счет средств правительства Российской Федерации.

"Сейчас идет водоочистка, строится у нас в городе Красноперекопске. В этом году планируется сдача - в конце. У нас будет хорошая вода. Она поступит еще в несколько населенных пунктов сельской местности", – отметил Шатунов.

Он добавил, что модернизация системы водоснабжения будет продолжена, а строительство водозабора является "очень масштабной стройкой", которая позволит жителям региона "пить хорошую, доброкачественную воду".
Параллельно в регионе активно ведутся работы по благоустройству. В Армянске завершается реконструкция сквера Магдысяна, а в Красноперекопске – обустройство общественной территории у дома №19 и части сквера Героев Перекопа. Кроме того, в рамках программы формирования комфортной городской среды в следующем году планируется ремонт большой пешеходной зоны – сквера Строителей в Армянске.

"Это очень большая пешеходная зона, более двух километров. Очень много там людей гуляют. Там будут детские площадки, фонтаны, развлекательные комплексы", – пояснил депутат.

Аналогичные проекты, но уже в следующем году, проведут и в Красноперекопске, в частности – благоустройство улицы Калинина. Все объекты выбраны по результатам народного голосования, добавил Шатунов.
По его словам, особое внимание уделяется детской инфраструктуре: уже открыты три новых игровых комплекса для детей. Реализация этих проектов свидетельствует о поступательном развитии северных районов Крыма и акценте на повышение уровня жизни населения через решение базовых проблем — водоснабжения, городской среды и социальной инфраструктуры.
Как сообщалось, в Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 миллиардов рублей.
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