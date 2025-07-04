https://crimea.ria.ru/20250704/ataka-vsu-na-podmoskove-i-rostovskuyu-oblast-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1147698003.html

Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часу

Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часу

Украинские боевики в ночь на 4 июля атаковали беспилотниками несколько российских регионов. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T08:32

2025-07-04T08:32

2025-07-04T08:32

взрыв в сергиевом посаде

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

московская область

андрей воробьев

новости

ростовская область

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на 4 июля атаковали беспилотниками несколько российских регионов. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в Подмосковье ранены двое мужчин.Что известно о последствиях атак ВСУ к данному часу – в подборке РИА Новости Крым.В Ростовской области дрон ВСУ убил пенсионеркуВ Ростовской области в результате атаке украинских дронов погибла пенсионерка, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под ударами украинских беспилотников оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.Кроме того, в результате атаки в Шахтах произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались более шести тысяч человек.Четыре БПЛА в Сергиевом ПосадеВ результате атаки четырех украинских беспилотников в Сергиево-Посадском округе ранены двое человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В пятницу утром стало известно, что украинские беспилотники ударили по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области. В результате падения обломков была повреждена подстанция. Кроме того, въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты."Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека", – сказано в сообщении.По данным Воробьева, пострадали двое мужчин в возрасте 60 и 40 лет. Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают им помощь, состояние пострадавших – средней тяжести. Угрозы жизни нет, уточнил губернатор Московской области.Ночная атака ВСУВсего в течение ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА."26 - над территорией Ростовской области, 12 - над Курской, шесть - над Белгородской, три - над Орловской и один над территорией Липецкой областей", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлиникеУдары по Украине сегодня: Киев объят огнемВзрыв в Луганске квалифицирован как теракт – Следком

взрыв в сергиевом посаде

московская область

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в сергиевом посаде, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), московская область, андрей воробьев, новости, ростовская область, юрий слюсарь