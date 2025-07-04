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Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часу
Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часу
Украинские боевики в ночь на 4 июля атаковали беспилотниками несколько российских регионов. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T08:32
2025-07-04T08:32
2025-07-04T08:32
взрыв в сергиевом посаде
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
московская область
андрей воробьев
новости
ростовская область
юрий слюсарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на 4 июля атаковали беспилотниками несколько российских регионов. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в Подмосковье ранены двое мужчин.Что известно о последствиях атак ВСУ к данному часу – в подборке РИА Новости Крым.В Ростовской области дрон ВСУ убил пенсионеркуВ Ростовской области в результате атаке украинских дронов погибла пенсионерка, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под ударами украинских беспилотников оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.Кроме того, в результате атаки в Шахтах произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались более шести тысяч человек.Четыре БПЛА в Сергиевом ПосадеВ результате атаки четырех украинских беспилотников в Сергиево-Посадском округе ранены двое человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В пятницу утром стало известно, что украинские беспилотники ударили по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области. В результате падения обломков была повреждена подстанция. Кроме того, въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты."Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека", – сказано в сообщении.По данным Воробьева, пострадали двое мужчин в возрасте 60 и 40 лет. Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают им помощь, состояние пострадавших – средней тяжести. Угрозы жизни нет, уточнил губернатор Московской области.Ночная атака ВСУВсего в течение ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА."26 - над территорией Ростовской области, 12 - над Курской, шесть - над Белгородской, три - над Орловской и один над территорией Липецкой областей", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлиникеУдары по Украине сегодня: Киев объят огнемВзрыв в Луганске квалифицирован как теракт – Следком
взрыв в сергиевом посаде
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в сергиевом посаде, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), московская область, андрей воробьев, новости, ростовская область, юрий слюсарь
Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часу
В Сергиевом Посаде два человека ранены при атаке четырех украинских беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на 4 июля атаковали беспилотниками несколько российских регионов. В результате ударов в Ростовской области погибла женщина, а в Подмосковье ранены двое мужчин.
Что известно о последствиях атак ВСУ к данному часу – в подборке РИА Новости Крым
.
В Ростовской области дрон ВСУ убил пенсионерку
В Ростовской области в результате атаке украинских дронов погибла пенсионерка
, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под ударами украинских беспилотников оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.
Кроме того, в результате атаки в Шахтах произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались более шести тысяч человек.
"В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет", – уточнил врио губернатора.
Четыре БПЛА в Сергиевом Посаде
В результате атаки четырех украинских беспилотников в Сергиево-Посадском округе ранены двое человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу утром стало известно, что украинские беспилотники ударили по Сергиево-Посадскому
городскому округу Московской области. В результате падения обломков была повреждена подстанция. Кроме того, въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты.
"Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека", – сказано в сообщении.
По данным Воробьева, пострадали двое мужчин в возрасте 60 и 40 лет.
"60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у него выбиты три зуба. У 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки", - уточнил он.
Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают им помощь, состояние пострадавших – средней тяжести. Угрозы жизни нет, уточнил губернатор Московской области.
"На всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения", – добавил Воробьев.
Ночная атака ВСУ
Всего в течение ночи российские силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России
. По данным Минобороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА.
"26 - над территорией Ростовской области, 12 - над Курской, шесть - над Белгородской, три - над Орловской и один над территорией Липецкой областей", – сказано в сообщении.
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