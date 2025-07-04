https://crimea.ria.ru/20250704/48-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-rossiey-za-noch-1147697194.html

48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь

48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 04.07.2025

48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T07:34

2025-07-04T07:34

2025-07-04T07:44

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром в пятницу сообщал об атаке вражеских БПЛА на Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. При ударах в разрушенном многоквартирном доме погибла пенсионерка и спасены 20 человек. В регионе повреждены жилые дома.Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщала, что при ударе дронов ВСУ пострадал мужчина и обесточено несколько микрорайонов после падения обломков на трансформаторную подстанцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф