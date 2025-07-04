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48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь
48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 04.07.2025
48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром в пятницу сообщал об атаке вражеских БПЛА на Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. При ударах в разрушенном многоквартирном доме погибла пенсионерка и спасены 20 человек. В регионе повреждены жилые дома.Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщала, что при ударе дронов ВСУ пострадал мужчина и обесточено несколько микрорайонов после падения обломков на трансформаторную подстанцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф
48 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь

Над пятью регионами России ночью уничтожили 48 беспилотников ВСУ

07:34 04.07.2025 (обновлено: 07:44 04.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаки украинских беспилотников на пять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА.
"26 - над территорией Ростовской области, 12 - над Курской, шесть - над Белгородской, три - над Орловской и один над территорией Липецкой областей", - сказано в сообщении.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром в пятницу сообщал об атаке вражеских БПЛА на Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. При ударах в разрушенном многоквартирном доме погибла пенсионерка и спасены 20 человек. В регионе повреждены жилые дома.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщала, что при ударе дронов ВСУ пострадал мужчина и обесточено несколько микрорайонов после падения обломков на трансформаторную подстанцию.
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ПВОМинистерство обороны РФ
 
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