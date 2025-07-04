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45 лет колонии на двоих: в РФ осуждены боевики банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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45 лет колонии на двоих: в РФ осуждены боевики банды Басаева и Хаттаба
45 лет колонии на двоих: в РФ осуждены боевики банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости Крым, 04.07.2025
45 лет колонии на двоих: в РФ осуждены боевики банды Басаева и Хаттаба
Южный окружной военный суд вынес приговор двум боевикам террористических вооруженных формирований под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, в составе... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T10:17
2025-07-04T10:28
чечня
шамиль басаев
закон и право
россия
южный окружной военный суд
приговор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор двум боевикам террористических вооруженных формирований под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, в составе банды они напали на российских военных в Чечне в 1999 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.По данным СК, в октябре 1999 года боевики под непосредственным руководством Хаттаба, в число которых входили подсудимые, в станице Червленной Шелковского района Чечни дождались появления военнослужащих войсковой части Минобороны РФ и совершили вооруженное нападение на них.Фигуранты приговорены к 24 годам и 21 году исправительной колонии строгого режима соответственно.Шамиль Басаев и Амир Хаттаб – террористы, возглавлявшие бандитские формирования на Северном Кавказе. Выступали за создание независимого от России государства на территории Чеченской Республики. Оба являлись сторонниками радикальных мусульманских вероучений и пропагандировали создание единого исламского государства. Своих целей добивались террористическими методами. Под командованием Басаева и Хаттаба было совершено множество крупных терактов. 7 августа 1999 года бандформирования под их командованием с территории Чечни ворвались в Ботлихский район Дагестана, в результате чего развернулись ожесточенные бои с подразделениями ВС РФ, которые отвечали за безопасность региона. Нападение боевиков стало прологом так называемой Второй чеченской войны.Впоследствии оба боевика были ликвидированы в результате операций российских спецслужб: Хаттаб – в апреле 2002 года, Басаев – в июле 2006 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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чечня, шамиль басаев, закон и право, россия, южный окружной военный суд, приговор, новости
45 лет колонии на двоих: в РФ осуждены боевики банды Басаева и Хаттаба

Два боевика банды Басаева и Хаттаба получили сроки за нападение на военных в 1999 году

10:17 04.07.2025 (обновлено: 10:28 04.07.2025)
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор двум боевикам террористических вооруженных формирований под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, в составе банды они напали на российских военных в Чечне в 1999 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По данным СК, в октябре 1999 года боевики под непосредственным руководством Хаттаба, в число которых входили подсудимые, в станице Червленной Шелковского района Чечни дождались появления военнослужащих войсковой части Минобороны РФ и совершили вооруженное нападение на них.
"В результате массированного обстрела были убиты 15 военнослужащих, еще 28 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказала Петренко.
Фигуранты приговорены к 24 годам и 21 году исправительной колонии строгого режима соответственно.
Шамиль Басаев и Амир Хаттаб – террористы, возглавлявшие бандитские формирования на Северном Кавказе. Выступали за создание независимого от России государства на территории Чеченской Республики. Оба являлись сторонниками радикальных мусульманских вероучений и пропагандировали создание единого исламского государства. Своих целей добивались террористическими методами. Под командованием Басаева и Хаттаба было совершено множество крупных терактов. 7 августа 1999 года бандформирования под их командованием с территории Чечни ворвались в Ботлихский район Дагестана, в результате чего развернулись ожесточенные бои с подразделениями ВС РФ, которые отвечали за безопасность региона. Нападение боевиков стало прологом так называемой Второй чеченской войны.
Впоследствии оба боевика были ликвидированы в результате операций российских спецслужб: Хаттаб – в апреле 2002 года, Басаев – в июле 2006 года.
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ЧечняШамиль БасаевЗакон и правоРоссияЮжный окружной военный судПриговорНовости
 
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