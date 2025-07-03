https://crimea.ria.ru/20250703/zelenskiy-vyskazalsya-o-prekraschenii-voennoy-pomoschi-ukraine-iz-ssha-1147688898.html

Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США

Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США

Украина рассчитывает на продолжение военной помощи со стороны США, поскольку Европа не сможет заместить критически важные для Киева поставки боеприпасов для... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T19:03

2025-07-03T19:03

2025-07-03T18:55

владимир зеленский

поставки западного оружия украине

украина

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украина рассчитывает на продолжение военной помощи со стороны США, поскольку Европа не сможет заместить критически важные для Киева поставки боеприпасов для систем ПВО. Об этом журналистам заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Данию.По словам Зеленского, Киев также "рассчитывает и на собственное производство, но для этого необходимо большее финансирование".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила о необходимости "донести послание членам ЕС, что у Европы на самом деле есть финансовые возможности для поддержки Украины".Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что "фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены". Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах ЗападаВ Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от СШАТрамп сделал заявление о Patriot для Украины

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сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, поставки западного оружия украине, украина, коллективный запад, сша, новости сво, новости