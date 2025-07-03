Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США
Европа не сможет заместить поставки американского оружия для Украины – Зеленский
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленски
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украина рассчитывает на продолжение военной помощи со стороны США, поскольку Европа не сможет заместить критически важные для Киева поставки боеприпасов для систем ПВО. Об этом журналистам заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Данию.
"Конечно, мы рассчитываем на продолжение американской помощи, потому что есть определенные позиции, которые, к сожалению, Европа не может предоставить… Это ракеты для систем Patriot и других систем ПВО. Это критически важно", - сказал он.
По словам Зеленского, Киев также "рассчитывает и на собственное производство, но для этого необходимо большее финансирование".
"Что касается двусторонних отношений с США и поддержки с их стороны, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом (США Дональдом) Трампом", - добавил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила о необходимости "донести послание членам ЕС, что у Европы на самом деле есть финансовые возможности для поддержки Украины".
"С одной стороны, это национальная налоговая гибкость, направленная для инвестиций в украинский оборонный сектор, а также совместная программа закупок, которая позволяет напрямую инвестировать в оборонную промышленность Украины", - уточнила она.
Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.
Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что "фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены". Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины
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