Рейтинг@Mail.ru
Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250703/zelenskiy-vyskazalsya-o-prekraschenii-voennoy-pomoschi-ukraine-iz-ssha-1147688898.html
Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США
Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США
Украина рассчитывает на продолжение военной помощи со стороны США, поскольку Европа не сможет заместить критически важные для Киева поставки боеприпасов для... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T19:03
2025-07-03T18:55
владимир зеленский
поставки западного оружия украине
украина
коллективный запад
сша
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147212195_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_dd38557bdc85d21e642eeb0bd7c5d0b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украина рассчитывает на продолжение военной помощи со стороны США, поскольку Европа не сможет заместить критически важные для Киева поставки боеприпасов для систем ПВО. Об этом журналистам заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Данию.По словам Зеленского, Киев также "рассчитывает и на собственное производство, но для этого необходимо большее финансирование".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила о необходимости "донести послание членам ЕС, что у Европы на самом деле есть финансовые возможности для поддержки Украины".Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что "фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены". Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах ЗападаВ Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от СШАТрамп сделал заявление о Patriot для Украины
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147212195_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b90dcd6755df2de32491f2c04369b644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, поставки западного оружия украине, украина, коллективный запад, сша, новости сво, новости
Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США

Европа не сможет заместить поставки американского оружия для Украины – Зеленский

19:03 03.07.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленски
Владимир Зеленски - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украина рассчитывает на продолжение военной помощи со стороны США, поскольку Европа не сможет заместить критически важные для Киева поставки боеприпасов для систем ПВО. Об этом журналистам заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Данию.
"Конечно, мы рассчитываем на продолжение американской помощи, потому что есть определенные позиции, которые, к сожалению, Европа не может предоставить… Это ракеты для систем Patriot и других систем ПВО. Это критически важно", - сказал он.
По словам Зеленского, Киев также "рассчитывает и на собственное производство, но для этого необходимо большее финансирование".
"Что касается двусторонних отношений с США и поддержки с их стороны, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом (США Дональдом) Трампом", - добавил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила о необходимости "донести послание членам ЕС, что у Европы на самом деле есть финансовые возможности для поддержки Украины".
"С одной стороны, это национальная налоговая гибкость, направленная для инвестиций в украинский оборонный сектор, а также совместная программа закупок, которая позволяет напрямую инвестировать в оборонную промышленность Украины", - уточнила она.
Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.
Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что "фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены". Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада
В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США
Трамп сделал заявление о Patriot для Украины
 
Владимир ЗеленскийПоставки западного оружия УкраинеУкраинаКоллективный ЗападСШАНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США
18:48Свыше 10 тысяч предпринимателей Крыма выбрали ПСБ банком для бизнеса
18:30Консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
18:23Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде
18:10Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль
17:46Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – Следком
17:35В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов
17:15Олега Зубкова выписали из больницы
17:05В Крыму раскрыли убийство главы Новофедоровки 15-летней давности
16:40Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
16:37На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина
16:31Путин сообщил о телефонном разговоре с Трампом
16:16Большая традиционная семья должна стать модным трендом в России - Путин
16:09Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело 0:12
15:59Киселев: Sputnik не сможет продолжать деятельность в Азербайджане
15:20"Салон красоты для альпак": в Крыму начался сезон стрижек
15:13Массовый сбой произошел "ВКонтакте"
15:04В озеро Сакское в Крыму сливали сточные воды
14:33На Крымском мосту продолжает расти очередь – сколько ждать проезда
14:21В Геленджике иномарка сбила семейную пару – погиб мужчина
Лента новостейМолния