https://crimea.ria.ru/20250703/zaschitniki-zemli-russkoy-kak-sovetskie-voyska-osvobodili-minsk-1147618394.html

Защитники земли русской: как советские войска освободили Минск

Защитники земли русской: как советские войска освободили Минск - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Защитники земли русской: как советские войска освободили Минск

3 июля 1944 года войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-03T06:37

2025-07-03T06:37

2025-07-02T22:15

защитники земли русской

история

россия

великая отечественная война

общество

минск

белоруссия

ссср

фашизм

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. 3 июля 1944 года войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов операции "Багратион" по разгром немецкой группы армий "Центр" и освобождение Белоруссии от оккупантов. С 1997 года именно 3 июля – в годовщину освобождения Минска Красной армией – Белоруссия отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Минск в годы оккупацииСтолица Белоруссии была захвачена врагом в самом начале войны, 28 июня 1941-го. За годы оккупации в городе и его окрестностях нацисты расстреляли и замучили более 400 тысяч пленных красноармейцев и местных жителей. Были разрушены до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры.Оккупация Минска продолжалась 1100 дней. До войны в городе проживали 250 тысяч человек, к концу войны численность населения составляла около 50 тысяч. В период оккупации в белорусской столице оккупанты создали три еврейских гетто, в которых уничтожили 88 тысяч человек. Также действовали более 20 отделений и филиалов концлагерей. Только в одном лагере "Тростенец" под Минском немцы уничтожили более 206 тысяч человек.При этом в городе активно действовали подпольные группы. На первых порах групп подпольщиков насчитывалось немногим более 20, но к 1944 году их количество увеличилось вшестеро. Их участники совершали диверсии и акты саботажа на предприятиях и железной дороге, собирали оружие и медикаменты для партизан, вывели к ним из гетто около 5 тысяч узников. Самым известным актом возмездия подпольщиков стала ликвидация руководителя созданного оккупантами Генерального округа Белоруссия Вильгельма Кубе в сентябре 1943 года. Установившая мину, на которой подорвался гауляйтер, подпольщица Елена Мазаник получила звание Героя Советского Союза.Операция "Багратион" и выход к белорусской столицеПосле боевых действий зимы 1943-1944 годов на линии фронта образовался так называемый "Белорусский балкон" – занимаемый частями вермахта выступ площадью около 250 тысяч квадратных километров. Это создавало угрозу с севера для войск 1-го Украинского фронта и препятствовало их дальнейшему продвижение на запад. Ликвидация выступа стала одной из важнейших задач советского командования.Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение изменить направление наступления и реорганизовала фронты: Западный фронт был разделен на 3-й и 2-й Белорусские, а Белорусский переименован в 1-й Белорусский. Тогда же началась разработка и оперативного плана Белорусской операции, которая получила кодовое название "Багратион".Для дезинформации противника на Украине имитировалось сосредоточение войск, создавались ложные военные объекты и макеты техники. Одновременно командование сосредотачивало силы для нанесения мощного удара в Белоруссии. К середине июня 1944 года была создана мощная ударная группировка Красной армии численностью до 1,2 млн. человек. В распоряжении войск было порядка 4 тыс. танков, 24 тыс. орудий, 5,4 тыс. самолетов.Наступление велось одновременно на Витебском, Оршанском, Могилевском и Бобруйском направлениях силами четырех фронтов – 1-го Белорусского (командующий маршал Константин Рокоссовский), 2-го Белорусского (генерал-полковник Георгий Захаров), 3-го Белорусского (генерал Иван Черняховский) при содействии 1-го Прибалтийского фронта (генерал Иван Баграмян). Советская группировка превосходила противника по живой силе в 1,5 раза, орудиям и минометам – в 4,4, танкам и самоходно-артиллерийским установкам – в 4,5 и по самолетам – в 3,6 раза.26 июня был освобожден Витебск, 27 июня – Орша, 28-го – Могилев, 29-го – Бобруйск. Немецкая оборона начала разваливаться. Силы Красной армии выходили к Минску.Освобождение Минска и разгром группировки врагаСогласно директиве Ставки, столицу Белоруссии следовало освободить не позднее 7-8 июля. Войска левого крыла 3-го Белорусского и правого крыла 1-го Белорусского фронтов должны были нанести мощные удары по сходящимся направлениям на Минск. Одновременно войска 1-го Прибалтийского, правого крыла 3-го Белорусского и часть сил 1-го Белорусского фронтов должны были продолжить стремительное наступление на запад, уничтожить подходившие резервы противника и создать условия для развития наступления на шяуляйском, каунасском и варшавском направлениях.Вермахт сконцентрировал в столице три пехотные и одну танковую дивизию, а также три полка СС, срочно переброшенные из Польши.29-30 июня войска Черняховского вышли к Березине, форсировали ее в нескольких местах и продолжали стремительно продвигаться к Минску. Одновременно войска Рокоссовского, преодолев сильное сопротивление немецких частей на рубеже реки Свислочь, начали обходить Минск с юго-востока.К 3 июля кольцо окружения замкнулось, в окружение попали 105 тысяч гитлеровцев. На рассвете части 3-го Белорусского фронта вступили в бои на северо-восточных и восточных окраинах Минска и первыми ворвались в город. К 7:30 советские солдаты прорвались в центр города.Одновременно войска 2-го Белорусского фронта не давали противнику прорваться и отойти на запад, дробя и уничтожая отступающие соединения, а также препятствовали подходу резервов на помощь минской группировке.Активное участие в разгроме формирований вермахта в Минске и его окрестностях принимали партизаны. Они устраивали засады на путях отхода, громили его штабы и отдельные части, захватывали переправы.К исходу дня 3 июля Минск был полностью освобожден от противника. В честь этого события в Москве был дан салют – 24 залпа из 324 орудий.Ликвидация окруженной немецкой группировки продолжалась до 11 июля. Вермахт потерял убитыми 72 тысячи солдат и офицеров, более 35 тысяч – пленными, в том числе 12 генералов.За умелые и героические действия в операции 52 соединения и части Красной армии были удостоены почетного наименования Минских. 16 июля 1944 года в Минске состоялся партизанский парад в честь освобождения белорусской столицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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защитники земли русской, история, россия, великая отечественная война, общество, минск, белоруссия, ссср, фашизм, память