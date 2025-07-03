Рейтинг@Mail.ru
Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250703/zakladyvala-bombu-pod-mashinu---v-peterburge-predotvratili-terakt-1147667938.html
Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
В Санкт- Петербурге предотвратили теракт. Силовики задержали девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия,... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T09:52
2025-07-03T09:59
теракт
антитеррор
новости
санкт-петербург
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902762_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bc3d73fd080434371f7bf932942cffa7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Санкт- Петербурге предотвратили теракт. Силовики задержали девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщили в ФСБ. В ведомстве отметили, что в июне 2024 года она через мессенджеры установила контакт с представителем спецслужбы и сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности. За это просила содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза.По заданию куратора девушка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона, а также совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года в Санкт-Петербурге вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля при помощи самодельного взрывного устройства.Возбуждено дело о покушении на теракт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на КремльПланировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизменуФигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902762_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_76ae4b3845f2c2bdaccaea66472511ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт, антитеррор, новости, санкт-петербург, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт

В Петербурге девушка хотел взорвать машину сотрудника оборонного предприятия - ФСБ

09:52 03.07.2025 (обновлено: 09:59 03.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Санкт- Петербурге предотвратили теракт. Силовики задержали девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщили в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористическою акта по заданию украинских спецслужб... В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в июне 2024 года она через мессенджеры установила контакт с представителем спецслужбы и сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности. За это просила содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза.
По заданию куратора девушка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона, а также совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года в Санкт-Петербурге вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля при помощи самодельного взрывного устройства.
Возбуждено дело о покушении на теракт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль
Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену
Фигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет
 
ТерактАнтитеррорНовостиСанкт-ПетербургФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
09:46На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США
09:16Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
08:54Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича
08:33Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУ
08:16В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи
07:57Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области
07:37Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска
07:14Два беспилотника сбили над Крымом
07:06У Крымского моста начала расти очередь
06:37Защитники земли русской: как советские войска освободили Минск
06:10Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы
00:01Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу
00:00Какой сегодня праздник: 3 июля
23:20В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек
22:42В Севастополе всю ночь будут стрелять
22:33Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное
22:21Повышение утильсбора на авто: новые "расценки" от Минпромторга
22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:52Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям
Лента новостейМолния