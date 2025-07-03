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Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
В Санкт- Петербурге предотвратили теракт. Силовики задержали девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия,... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T09:52
2025-07-03T09:52
2025-07-03T09:59
теракт
антитеррор
новости
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Санкт- Петербурге предотвратили теракт. Силовики задержали девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщили в ФСБ. В ведомстве отметили, что в июне 2024 года она через мессенджеры установила контакт с представителем спецслужбы и сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности. За это просила содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза.По заданию куратора девушка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона, а также совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года в Санкт-Петербурге вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля при помощи самодельного взрывного устройства.Возбуждено дело о покушении на теракт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на КремльПланировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизменуФигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет
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теракт, антитеррор, новости, санкт-петербург, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
В Петербурге девушка хотел взорвать машину сотрудника оборонного предприятия - ФСБ
09:52 03.07.2025 (обновлено: 09:59 03.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Санкт- Петербурге предотвратили теракт. Силовики задержали девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщили в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористическою акта по заданию украинских спецслужб... В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в июне 2024 года она через мессенджеры установила контакт с представителем спецслужбы и сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности. За это просила содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза.
По заданию куратора девушка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона, а также совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года в Санкт-Петербурге вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля при помощи самодельного взрывного устройства.
Возбуждено дело о покушении на теракт.
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