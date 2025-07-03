https://crimea.ria.ru/20250703/zakladyvala-bombu-pod-mashinu---v-peterburge-predotvratili-terakt-1147667938.html

Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт

Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт

В Санкт- Петербурге предотвратили теракт. Силовики задержали девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия,... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T09:52

2025-07-03T09:52

2025-07-03T09:59

теракт

антитеррор

новости

санкт-петербург

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Санкт- Петербурге предотвратили теракт. Силовики задержали девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщили в ФСБ. В ведомстве отметили, что в июне 2024 года она через мессенджеры установила контакт с представителем спецслужбы и сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности. За это просила содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза.По заданию куратора девушка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона, а также совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года в Санкт-Петербурге вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля при помощи самодельного взрывного устройства.Возбуждено дело о покушении на теракт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на КремльПланировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизменуФигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет

санкт-петербург

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, антитеррор, новости, санкт-петербург, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)