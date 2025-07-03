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"Верните наших ребят": Sputnik выступил с призывом к властям Азербайджана

"Верните наших ребят": Sputnik выступил с призывом к властям Азербайджана - РИА Новости Крым, 03.07.2025

"Верните наших ребят": Sputnik выступил с призывом к властям Азербайджана

Редакция Sputnik выступила с призывом к властям Азербайджана выпустить на свободу сотрудников агентства - двух российских журналистов: главу редакции Sputnik... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T19:22

2025-07-03T19:22

2025-07-03T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля - РИА Новости Крым. Редакция Sputnik выступила с призывом к властям Азербайджана выпустить на свободу сотрудников агентства - двух российских журналистов: главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, которых в понедельник задержали в Баку по абсурдным обвинениям. Sputnik призывает освободить их. Приводим полный текст обращения агентства к властям Азербайджана:"Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" – это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично – ведь они профессиональные журналисты. Это настолько очевидно и так легко проверяется простым запросом в гугле, что не может вызывать даже малейших сомнений. Игорь и Женя – журналисты, были ими всю жизнь и с удовольствием работали в Азербайджане.Игорь – журналист-международник, политолог по образованию. До Азербайджана он более 10 лет работал в нашем агентстве, в Дирекции международного сотрудничества. Это максимально публичное и открытое подразделение. В 2022 году уехал в командировку в Баку руководителем Sputnik Азербайджан. За три года не было ни одной претензии к его работе со стороны азербайджанских властей или правоохранителей. По приглашению Аппарата Президента Азербайджана он был гостем на II Шушинском глобальном медиафоруме. Когда в Баку формировали состав делегации для поездки в Москву на круглый стол, посвященный сотрудничеству медиа Азербайджана и России, коллеги из Баку сами пригласили Игоря, и в Москве его место было на азербайджанской стороне стола. Игорь активно общался с азербайджанскими журналистами, был с ними в хороших рабочих отношениях. В наш бакинский офис приходили руководители азербайджанских вузов, студенты, журналисты. Атмосфера всегда была дружеской.Но потом туда пришла полиция с абсурдными обвинениями и увела наших ребят, скрутив их, словно каких-то преступников.Женя Белоусов работает агентстве Sputnik 8 лет. А до этого тоже 8 лет работал журналистом в "Вести Москва". Какой он агент ФСБ? За кем он следил в столице России? Он историк по образованию, окончил МГУ. В Баку поехал на освободившуюся вакансию и работает там более двух лет. Не было ни одной претензии к его работе шеф-редактора от властей или надзорных органов страны. Да и быть не могло.Верните наших ребят!"30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами. Он заявил, что аресты сопровождались выдвижением несостоятельных обвинений против сотрудников редакции. Медиагруппа "Россия сегодня" намерена использовать все доступные правовые механизмы для защиты своих журналистов. Также Дмитрий Киселев заявил, что условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку отсутствуют.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.В четверг стало известно, что российский консул в Баку встретился с главой редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. В то же время пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде.Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД АзербайджанаМосква призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИДГлава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку

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