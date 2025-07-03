https://crimea.ria.ru/20250703/v-minoborony-raskryli-detali-gibeli-zamglavkoma-vmf-gudkova-1147675176.html

В Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ Гудкова

В Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости Крым, 03.07.2025

В Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ Гудкова

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ), Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T13:46

2025-07-03T13:46

2025-07-03T13:46

михаил гудков

вмф

армия и флот

новости сво

министерство обороны рф

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ), Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России.Экс-командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков был назначен заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом РФ в марте 2025 года.Ранее о его гибели сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что, став заместителем главкома ВМФ, Гудков не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гудков, вмф, армия и флот, новости сво, министерство обороны рф, утраты