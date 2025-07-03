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В Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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В Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ Гудкова
В Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости Крым, 03.07.2025
В Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ Гудкова
Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ), Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T13:46
2025-07-03T13:46
михаил гудков
вмф
армия и флот
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ), Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России.Экс-командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков был назначен заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом РФ в марте 2025 года.Ранее о его гибели сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что, став заместителем главкома ВМФ, Гудков не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил гудков, вмф, армия и флот, новости сво, министерство обороны рф, утраты
В Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ Гудкова

Замглавкома ВМФ России Гудков погиб во время боевой работы в Курской области – Минобороны

13:46 03.07.2025
 
© warheroes.ruЗаместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков
Заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ), Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России.
"2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич", - говорится в сообщении министерства.
Экс-командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков был назначен заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом РФ в марте 2025 года.
Ранее о его гибели сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что, став заместителем главкома ВМФ, Гудков не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов.
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Заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков
13:24
Михаил Гудков - биография
Михаил ГудковВМФАрмия и флотНовости СВОМинистерство обороны РФУтраты
 
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