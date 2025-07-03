https://crimea.ria.ru/20250703/v-kurskoy-oblasti-pogib-zamestitel-glavkoma-vmf-rossii-1147674148.html

Погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков

Погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T13:06

2025-07-03T13:06

2025-07-03T13:25

новости сво

курская область

михаил гудков

утраты

вмф

новости

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147674364_27:0:832:453_1920x0_80_0_0_50b33a520deee424069d98b07930298c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Губернатор выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области. "Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов", - добавил Кожемяко.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250703/mikhail-gudkov---biografiya-1147674678.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, курская область, михаил гудков, утраты, вмф, новости, армия и флот