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Погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков
Погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков
Заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T13:06
2025-07-03T13:06
2025-07-03T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Губернатор выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области. "Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов", - добавил Кожемяко.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, курская область, михаил гудков, утраты, вмф, новости, армия и флот
Погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков
Заместитель главкома ВМФ России Михаил гудков погиб в Курской области – Кожемяко
13:06 03.07.2025 (обновлено: 13:25 03.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области.
"Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов", - добавил Кожемяко.
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