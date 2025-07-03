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В Крыму за полгода поймали почти 4500 пьяных водителей
В Крыму за полгода поймали почти 4500 пьяных водителей - РИА Новости Крым, 03.07.2025
В Крыму за полгода поймали почти 4500 пьяных водителей
В Крыму за шесть месяцев текущего года задержаны почти 4500 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из них 457... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T13:24
2025-07-03T13:24
2025-07-03T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за шесть месяцев текущего года задержаны почти 4500 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из них 457 привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.Он уточнил, что 140 пьяных водителей были остановлены сотрудниками ГАИ по звонкам на "телефон доверия".Борисенко добавил, что с 4 по 6 июля в Крыму пройдет традиционное оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за пьяную езду без прав и ДТП с пострадавшим Пьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбойПьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Крыму за полгода поймали почти 4500 пьяных водителей
В Крыму за полгода 457 водителей получили уголовные дела за повторную "пьяную" езду