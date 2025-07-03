https://crimea.ria.ru/20250703/v-krymu-raskryli-ubiystvo-glavy-novofedorovki-15-letney-davnosti-1147686725.html

В Крыму раскрыли убийство главы Новофедоровки 15-летней давности

В Крыму раскрыли убийство главы Новофедоровки 15-летней давности - РИА Новости Крым, 03.07.2025

В Крыму раскрыли убийство главы Новофедоровки 15-летней давности

В Крыму раскрыли убийство главы поселкового совета Новофедоровки Сакского района, совершенное 15 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T17:05

2025-07-03T17:05

2025-07-03T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму раскрыли убийство главы поселкового совета Новофедоровки Сакского района, совершенное 15 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России, а также в республиканской прокуратуре.Следствие установило, что 29 июня 2010 года 54-летний уроженец Ингушетии в мотоциклетном шлеме, чтобы скрыть лицо, прибыл на мопеде к дому главы Новофедоровки, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки.Личность фигуранта была установлена. В настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия, добавили в республиканской прокуратуре. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Сакский районный суд для заочного рассмотрения.Ранее сообщалось, что крымские правоохранители раскрыли убийство жителя Феодосии, совершенное более 20 лет назад гражданином Грузии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давностиВ Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давностиУбийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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