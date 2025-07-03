В Крыму раскрыли убийство главы Новофедоровки 15-летней давности
В Крыму раскрыли убийство главы Новофедоровки 15-летней давности – Следком
17:05 03.07.2025 (обновлено: 17:10 03.07.2025)
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУроженец Ингушетии заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве главы Новофедоровки
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму раскрыли убийство главы поселкового совета Новофедоровки Сакского района, совершенное 15 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России, а также в республиканской прокуратуре.
Следствие установило, что 29 июня 2010 года 54-летний уроженец Ингушетии в мотоциклетном шлеме, чтобы скрыть лицо, прибыл на мопеде к дому главы Новофедоровки, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки.
"Увидев, что потерпевший находится в своем автомобиле, фигурант подошел вплотную к двери и произвел выстрелы в область головы и туловища мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Сразу после совершения преступления обвиняемый скрылся", – сказано в сообщении СК.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУроженец Ингушетии заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве главы Новофедоровки
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Уроженец Ингушетии заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве главы Новофедоровки
Личность фигуранта была установлена. В настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия, добавили в республиканской прокуратуре. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Сакский районный суд для заочного рассмотрения.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУроженец Ингушетии заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве главы Новофедоровки
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Уроженец Ингушетии заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве главы Новофедоровки
Ранее сообщалось, что крымские правоохранители раскрыли убийство жителя Феодосии, совершенное более 20 лет назад гражданином Грузии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.
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