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В Крыму наказали чиновников за недоработки по доходам и транспорту - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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В Крыму наказали чиновников за недоработки по доходам и транспорту
В Крыму наказали чиновников за недоработки по доходам и транспорту - РИА Новости Крым, 03.07.2025
В Крыму наказали чиновников за недоработки по доходам и транспорту
Власти Крыма наказали ответственных чиновников в ряде муниципалитетов за недоработки в сферах благоустройства, вывоза мусора и работы общественного транспорта... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T13:40
2025-07-03T13:50
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юрий гоцанюк
новости крыма
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общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма наказали ответственных чиновников в ряде муниципалитетов за недоработки в сферах благоустройства, вывоза мусора и работы общественного транспорта. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в республики.По санитарной очистке и уборке территорий выговоры вынесены в администрациях Белогорска, Белогорского, Первомайского, Симферопольского районов и Судакского городского округа.В рамках готовности объектов благоустройства выговоры объявлены в администрациях Алушты, Армянска, Керчи, Красноперекопска, Феодосии и Красноперекопского района. По словам главы правительства региона, эти муниципалитеты не сдали ни одного объекта.По обращениям граждан вынесено два замечания и один выговор в Керчи, одно увольнение в Феодосии и разъяснительная беседа в Евпатории, добавил Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, юрий гоцанюк, новости крыма, благоустройство, общественный транспорт, евпатория, красноперекопск, бахчисарайский район, черноморский район, первомайский район, белогорск, белогорский район, симферопольский район, судак, алушта, армянск, керчь, феодосия, красноперекопский район
В Крыму наказали чиновников за недоработки по доходам и транспорту

В Крыму объявили выговоры чиновникам за недоработки по вывозу мусора и доходам бюджетов

13:40 03.07.2025 (обновлено: 13:50 03.07.2025)
 
© РИА Новости КрымСовмин РК
Совмин РК - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма наказали ответственных чиновников в ряде муниципалитетов за недоработки в сферах благоустройства, вывоза мусора и работы общественного транспорта. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в республики.
"В связи с недостижением целевых показателей по дополнительным доходам в муниципальный бюджет объявлены выговоры в администрациях пяти регионов: Евпатории, Красноперекопска, Бахчисарайского, Черноморского и Первомайского районов", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По санитарной очистке и уборке территорий выговоры вынесены в администрациях Белогорска, Белогорского, Первомайского, Симферопольского районов и Судакского городского округа.
В рамках готовности объектов благоустройства выговоры объявлены в администрациях Алушты, Армянска, Керчи, Красноперекопска, Феодосии и Красноперекопского района. По словам главы правительства региона, эти муниципалитеты не сдали ни одного объекта.
По обращениям граждан вынесено два замечания и один выговор в Керчи, одно увольнение в Феодосии и разъяснительная беседа в Евпатории, добавил Гоцанюк.
"Требует внимания и ситуация с общественным транспортом: среди аутсайдеров Керчь, Судак, Армянск, Евпатория, Нижнегорский и Кировский районы", - добавил он.
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КрымЮрий ГоцанюкНовости КрымаБлагоустройствоОбщественный транспортЕвпаторияКрасноперекопскБахчисарайский районЧерноморский районПервомайский районБелогорскБелогорский районСимферопольский районСудакАлуштаАрмянскКерчьФеодосияКрасноперекопский район
 
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