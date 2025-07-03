https://crimea.ria.ru/20250703/v-krymu-nakazali-chinovnikov-za-nedorabotki-po-dokhodam-i-transportu-1147675004.html

В Крыму наказали чиновников за недоработки по доходам и транспорту

В Крыму наказали чиновников за недоработки по доходам и транспорту - РИА Новости Крым, 03.07.2025

В Крыму наказали чиновников за недоработки по доходам и транспорту

Власти Крыма наказали ответственных чиновников в ряде муниципалитетов за недоработки в сферах благоустройства, вывоза мусора и работы общественного транспорта... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T13:40

2025-07-03T13:40

2025-07-03T13:50

крым

юрий гоцанюк

новости крыма

благоустройство

общественный транспорт

евпатория

красноперекопск

бахчисарайский район

черноморский район

первомайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма наказали ответственных чиновников в ряде муниципалитетов за недоработки в сферах благоустройства, вывоза мусора и работы общественного транспорта. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в республики.По санитарной очистке и уборке территорий выговоры вынесены в администрациях Белогорска, Белогорского, Первомайского, Симферопольского районов и Судакского городского округа.В рамках готовности объектов благоустройства выговоры объявлены в администрациях Алушты, Армянска, Керчи, Красноперекопска, Феодосии и Красноперекопского района. По словам главы правительства региона, эти муниципалитеты не сдали ни одного объекта.По обращениям граждан вынесено два замечания и один выговор в Керчи, одно увольнение в Феодосии и разъяснительная беседа в Евпатории, добавил Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250409/aksenov-predlozhil-obyavit-vygovory-glavam-vsekh-munitsipalitetov-kryma-1145542831.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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