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Умер актер Майкл Мэдсен
Умер актер Майкл Мэдсен - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Умер актер Майкл Мэдсен
Американский актер Майкл Мэдсен, прославившийся ролями в "Бешеных псах", "Убить Билла" и других лентах режиссера Квентина Тарантино, умер в возрасте 67 лет. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T20:41
2025-07-03T20:41
2025-07-03T21:07
кино
утраты
память
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Американский актер Майкл Мэдсен, прославившийся ролями в "Бешеных псах", "Убить Билла" и других лентах режиссера Квентина Тарантино, умер в возрасте 67 лет.Как сообщает NBC News, его тело было обнаружено дома без признаков жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.Майкл Мэдсен впервые снялся в кино в картине "Военные игры" в 1983 году. За свою более чем 40-летнюю карьеру актер снялся более чем в примерно в 170 проектах.Настоящую популярность актер получил после работы с Квентином Тарантино. Мэдсен сыграл в "Бешеных псах", "Убить Билла 2", а также в "Однажды в Голливуде".За последние два года Мэдсен активно работал в независимом кино, снимаясь в картинах "Дорога воскрешения", "Концессии" и "Кулинарная книга для домохозяек Юга".Кроме того, он участвовал в озвучке видеоигр, в том числе Driver 3, Grand Theft Auto III. Также Мэдсен планировал выпустить новую книгу "Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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кино, утраты, память, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Американский актер Майкл Мэдсен, прославившийся ролями в "Бешеных псах", "Убить Билла" и других лентах режиссера Квентина Тарантино, умер в возрасте 67 лет.
Как сообщает NBC News, его тело было обнаружено дома без признаков жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.
Майкл Мэдсен впервые снялся в кино в картине "Военные игры" в 1983 году. За свою более чем 40-летнюю карьеру актер снялся более чем в примерно в 170 проектах.
Настоящую популярность актер получил после работы с Квентином Тарантино. Мэдсен сыграл в "Бешеных псах", "Убить Билла 2", а также в "Однажды в Голливуде".
За последние два года Мэдсен активно работал в независимом кино, снимаясь в картинах "Дорога воскрешения", "Концессии" и "Кулинарная книга для домохозяек Юга".
Кроме того, он участвовал в озвучке видеоигр, в том числе Driver 3, Grand Theft Auto III. Также Мэдсен планировал выпустить новую книгу "Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника".