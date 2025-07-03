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Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области
Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области
Три человека погибли, еще трое пострадали при пожаре на предприятии в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T07:57
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тамбовская область
происшествия
пожар
евгений первышов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое пострадали при пожаре на предприятии в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.Пожар произошел в ночь на 3 июля, предварительно из-за нарушения технологических процессов, отметил он.Пожар оперативно локализовали прибывшие на место расчеты спасателей, уточнил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под СимферополемЛесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарахВ Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек
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тамбовская область, происшествия, пожар, евгений первышов, новости
Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

В Тамбовской области трое погибли и трое пострадали при пожаре на предприятии в Котовске

07:57 03.07.2025 (обновлено: 07:58 03.07.2025)
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое пострадали при пожаре на предприятии в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.
Пожар произошел в ночь на 3 июля, предварительно из-за нарушения технологических процессов, отметил он.
"Погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Пожар оперативно локализовали прибывшие на место расчеты спасателей, уточнил он.
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Тамбовская областьПроисшествияПожарЕвгений ПервышовНовости
 
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