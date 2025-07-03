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Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Три человека погибли, еще трое пострадали при пожаре на предприятии в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T07:57

2025-07-03T07:57

2025-07-03T07:58

тамбовская область

происшествия

пожар

евгений первышов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое пострадали при пожаре на предприятии в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.Пожар произошел в ночь на 3 июля, предварительно из-за нарушения технологических процессов, отметил он.Пожар оперативно локализовали прибывшие на место расчеты спасателей, уточнил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под СимферополемЛесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарахВ Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек

тамбовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, происшествия, пожар, евгений первышов, новости