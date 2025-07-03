https://crimea.ria.ru/20250703/razgovor-putina-s-trampom-i-ostanovka-postavok-oruzhiya-ukraine--glavnoe-1147692725.html

Разговор Путина с Трампом и остановка поставок оружия Украине – главное

Разговор Путина с Трампом и остановка поставок оружия Украине – главное - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Разговор Путина с Трампом и остановка поставок оружия Украине – главное

Президенты России и США провели телефонный разговор. На Украине заявили о полной остановке поставок американских вооружения Киеву. Владельца парка львов... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T22:42

2025-07-03T22:42

2025-07-03T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президенты России и США провели телефонный разговор. На Украине заявили о полной остановке поставок американских вооружения Киеву. Владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выписали из больницы. Sputnik не сможет продолжать деятельность в Азербайджане. Экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва. В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков.Главные события и происшествия дня – в подборке РИА Новости Крым.Телефонный разговор президентов России и СШАПрезиденты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. Об этом по итогам разговора глав государств сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.Также Путин и Трамп в ходе разговора обсудили и другие вопросы мировой повестки. Президенты затронули тему развития событий в Сирии.Остановка поставок вооружения для Киева из СШАУкраинские чиновники заявили о полной остановке поставок вооружения из США Киеву, включая снаряды и запчасти."Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", – цитирует выдержку из статьи РИА Новости.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Хозяина "Тайгана" Олега Зубкова выписали из больницыДиректора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова выписали из больницы, где он пробыл 10 дней. Видео опубликовано в ТГ-канале Парка львов."Я воскрес. Вот еще немножко есть дырки, которые зарастут. Посчитали возможным меня перевести на домашнее лечение", – рассказал Зубков.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар.Теракт в ЛуганскеВ центре Луганска 3 июля прогремел взрыв. Позже стало известно, что в результате погиб экс-глава городской администрации Манолис Пилавов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Погиб человек, который возглавлял Луганск в самые тяжелые для него времена… блокады, обстрелов, энергетического и водного кризисов. Он достоин глубочайшего уважения и памяти! А преступник, поднявший на него руку – справедливого наказания", – сказано в сообщении Мирошника.В Следственном комитете России сообщили, что взрыв в центре Луганска, произошедший в четверг, квалифицирован как террористический акт. Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом.Деятельность Sputnik в АзербайджанеГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку отсутствуют. Об этом сообщило РИА Новости."С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют", – заявил Киселев.30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Гибель замглавкома ВМФ РФ ГудковаВ Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко."Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами", – сказано в сообщении.Губернатор Приморья добавил, что это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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