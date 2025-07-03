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Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде
Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде
Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T18:23
2025-07-03T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде", – говорится в сообщении.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД АзербайджанаМосква призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИДГлава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку
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Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

18:23 03.07.2025 (обновлено: 18:46 03.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде", – говорится в сообщении.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Игорь Картавых и Евгений Белоусов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.
В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.
Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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