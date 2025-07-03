https://crimea.ria.ru/20250703/pyaterykh-sotrudnikov-sputnik-azerbaydzhan-otpustili-pod-podpisku-o-nevyezde-1147689156.html

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T18:23

2025-07-03T18:23

2025-07-03T18:46

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международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде", – говорится в сообщении.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД АзербайджанаМосква призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИДГлава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку

https://crimea.ria.ru/20250703/konsul-vstretilsya-s-glavoy-redaktsii-sputnik-azerbaydzhan-i-shef-redaktorom-1147689669.html

азербайджан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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