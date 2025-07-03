https://crimea.ria.ru/20250703/putin-pozdravil-narod-belorussii-s-dnem-nezavisimosti-1147669723.html

Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости

Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера и народ республики с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T11:01

2025-07-03T11:01

2025-07-03T11:01

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

новости

союзное государство

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера и народ республики с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Президент РФ отметил, что этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян. "Важно, что и сегодня, перед лицом серьезных внешних угроз и вызовов узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие наши страны, остаются столь же прочными, как и прежде", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в международных делах."Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи - на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Желаю вам здоровья и успехов, а всем жителям Беларуси - счастья и благополучия", - говорится в поздравлении от российского президента.День Независимости Белоруссии ежегодно отмечается 3 июля в честь освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с УкраинойВстреча Путина и Лукашенко: о чем говорили лидеры двух странЛукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, новости, союзное государство, россия