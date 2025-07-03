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Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу

Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу

В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью вторичный холодный фронт вызовет в северных, центральных и восточных районах кратковременный дождь, грозу. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T00:01

2025-07-03T00:01

2025-07-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью вторичный холодный фронт вызовет в северных, центральных и восточных районах кратковременный дождь, грозу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250702/temperatura-vody-v-krymu-pochemu-ne-progrevaetsya-more-1147646396.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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