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Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу
Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу
В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью вторичный холодный фронт вызовет в северных, центральных и восточных районах кратковременный дождь, грозу. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T00:01
2025-07-03T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью вторичный холодный фронт вызовет в северных, центральных и восточных районах кратковременный дождь, грозу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250702/temperatura-vody-v-krymu-pochemu-ne-progrevaetsya-more-1147646396.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу

В Крыму в четверг ночью холодный фронт принесет дождь и грозу

00:01 03.07.2025
 
© Официальный канал администрации Тимашевского районаДождь
Дождь
© Официальный канал администрации Тимашевского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью вторичный холодный фронт вызовет в северных, центральных и восточных районах кратковременный дождь, грозу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +7…+12, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +24...+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу
00:00Какой сегодня праздник: 3 июля
23:20В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек
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