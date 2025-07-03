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Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу
Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу
В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью вторичный холодный фронт вызовет в северных, центральных и восточных районах кратковременный дождь, грозу. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T00:01
2025-07-03T00:01
2025-07-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью вторичный холодный фронт вызовет в северных, центральных и восточных районах кратковременный дождь, грозу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу
В Крыму в четверг ночью холодный фронт принесет дождь и грозу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью вторичный холодный фронт вызовет в северных, центральных и восточных районах кратковременный дождь, грозу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +7…+12, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +24...+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение
из-за чрезвычайной пожарной опасности.
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