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Почему США остановили военную помощь Украине – мнение - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Почему США остановили военную помощь Украине – мнение
Почему США остановили военную помощь Украине – мнение - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Почему США остановили военную помощь Украине – мнение
Заявления о приостановке военной помощи Украине со стороны США призваны оказать давление на Европу и заставить ее более активно тратить деньги на военные нужды. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T19:52
2025-07-03T19:52
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
вадим колесниченко
сша
поставки западного оружия украине
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заявления о приостановке военной помощи Украине со стороны США призваны оказать давление на Европу и заставить ее более активно тратить деньги на военные нужды. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В то же время, по словам Колесниченко, даже при выделении большого количества денег на вооружение и раскачивание жупела под названием "российская угроза", население Западной Европы все еще не готово умирать в войне с РФ, предпочитая, чтобы это продолжали делать украинцы.При этом политолог не исключил, что США продолжит поставлять вооружение киевскому режиму, но уже за деньги. По его мнению, Украину "вооружали и будут вооружать".Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены. Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах ЗападаВ Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от СШАТрамп сделал заявление о Patriot для Украины
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мнения, политика, вадим колесниченко, сша, поставки западного оружия украине, украина, владимир зеленский
Почему США остановили военную помощь Украине – мнение

Приостановка США военной помощи Украине призвана оказать давление на Европу – эксперт

19:52 03.07.2025
 
© BEN STANSALL / AFPРакета MBDA Storm Shadow/Scalp
Ракета MBDA Storm Shadow/Scalp
© BEN STANSALL / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заявления о приостановке военной помощи Украине со стороны США призваны оказать давление на Европу и заставить ее более активно тратить деньги на военные нужды. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Это направлено на Европу, чтобы обострить ее восприятие "российской угрозы", заставить Европу мобилизоваться и готовиться к войне", – сказал эксперт.

В то же время, по словам Колесниченко, даже при выделении большого количества денег на вооружение и раскачивание жупела под названием "российская угроза", население Западной Европы все еще не готово умирать в войне с РФ, предпочитая, чтобы это продолжали делать украинцы.
При этом политолог не исключил, что США продолжит поставлять вооружение киевскому режиму, но уже за деньги. По его мнению, Украину "вооружали и будут вооружать".

"Недавний саммит НАТО в Гааге показал, что они в этом году выделяют 52 миллиарда евро на вооружение Украины. Плюс программа Европарламета на 150 миллиардов евро, в том числе на вооружение Украины и строительство военных предприятий. Эти 200 миллиардов нужно как-то осваивать", – добавил Колесниченко.

Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.
Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены. Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияПолитикаВадим КолесниченкоСШАПоставки западного оружия УкраинеУкраинаВладимир Зеленский
 
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