https://crimea.ria.ru/20250703/pochemu-ssha-ostanovili-voennuyu-pomosch-ukraine--mnenie-1147681277.html

Почему США остановили военную помощь Украине – мнение

Почему США остановили военную помощь Украине – мнение - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Почему США остановили военную помощь Украине – мнение

Заявления о приостановке военной помощи Украине со стороны США призваны оказать давление на Европу и заставить ее более активно тратить деньги на военные нужды. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T19:52

2025-07-03T19:52

2025-07-03T19:52

радио "спутник в крыму"

мнения

политика

вадим колесниченко

сша

поставки западного оружия украине

украина

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заявления о приостановке военной помощи Украине со стороны США призваны оказать давление на Европу и заставить ее более активно тратить деньги на военные нужды. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В то же время, по словам Колесниченко, даже при выделении большого количества денег на вооружение и раскачивание жупела под названием "российская угроза", население Западной Европы все еще не готово умирать в войне с РФ, предпочитая, чтобы это продолжали делать украинцы.При этом политолог не исключил, что США продолжит поставлять вооружение киевскому режиму, но уже за деньги. По его мнению, Украину "вооружали и будут вооружать".Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены. Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах ЗападаВ Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от СШАТрамп сделал заявление о Patriot для Украины

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, вадим колесниченко, сша, поставки западного оружия украине, украина, владимир зеленский