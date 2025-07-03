https://crimea.ria.ru/20250703/opros-vtb-46-rossiyan-gotovy-perevesti-sredstva-v-tsifrovoy-rubl-1147688655.html

Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль

Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль

Около четверти россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными, однако идею полного перехода на цифровые платежи поддерживают лишь... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T18:10

2025-07-03T18:10

2025-07-03T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Около четверти россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными, однако идею полного перехода на цифровые платежи поддерживают лишь 10% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.Он напомнил, что массовое внедрение цифрового рубля в России намечено на 2026 год, а ВТБ уже завершил настройку технологической инфраструктуры для его использования.Среди сфер применения цифрового рубля участники исследования рассматривают социальные выплаты, уплату штрафов, открытие счетов и пополнение транспортных карт. Опрос также выявил, что четверть россиян считает идентификацию по взгляду наиболее перспективной для банковских операций. Среди других вариантов назывались расшифровка ДНК (21%) и голосовая идентификация (12%).Большинство участников опроса поддерживают использование технологий ИИ для решения своих рутинных финансовых задач. Так, 44% респондентов готовы доверить цифровым помощникам оплату ЖКХ и налогов, тогда как 38% предпочли бы следовать инвестиционным рекомендациям. Интерес к таким услугам особенно высок среди жителей Москвы и городов-миллионников.При этом большинство респондентов (63%) выступают против внедрения платежных чипов. Лишь 17% готовы записать на чип свои паспортные данные и данные банковских карт. Большинство опрошенных также подчеркивают важность сохранения традиционных офисов банков для общения с экспертами и консультантами.В опросе участвовали 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет - жители городов с населением более 100 тысяч человек.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости, цифровой рубль, экономика, общество