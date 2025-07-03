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Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль
Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль
Около четверти россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными, однако идею полного перехода на цифровые платежи поддерживают лишь... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T18:10
2025-07-03T18:10
втб
новости
цифровой рубль
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Около четверти россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными, однако идею полного перехода на цифровые платежи поддерживают лишь 10% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.Он напомнил, что массовое внедрение цифрового рубля в России намечено на 2026 год, а ВТБ уже завершил настройку технологической инфраструктуры для его использования.Среди сфер применения цифрового рубля участники исследования рассматривают социальные выплаты, уплату штрафов, открытие счетов и пополнение транспортных карт. Опрос также выявил, что четверть россиян считает идентификацию по взгляду наиболее перспективной для банковских операций. Среди других вариантов назывались расшифровка ДНК (21%) и голосовая идентификация (12%).Большинство участников опроса поддерживают использование технологий ИИ для решения своих рутинных финансовых задач. Так, 44% респондентов готовы доверить цифровым помощникам оплату ЖКХ и налогов, тогда как 38% предпочли бы следовать инвестиционным рекомендациям. Интерес к таким услугам особенно высок среди жителей Москвы и городов-миллионников.При этом большинство респондентов (63%) выступают против внедрения платежных чипов. Лишь 17% готовы записать на чип свои паспортные данные и данные банковских карт. Большинство опрошенных также подчеркивают важность сохранения традиционных офисов банков для общения с экспертами и консультантами.В опросе участвовали 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет - жители городов с населением более 100 тысяч человек.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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втб, новости, цифровой рубль, экономика, общество
Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль

Россиянам интересен цифровой рубль, но они не готовы к отказу от наличных

18:10 03.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Около четверти россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными, однако идею полного перехода на цифровые платежи поддерживают лишь 10% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.
"Россияне в целом положительно относятся к цифровому рублю: 46% готовы переводить свои средства эту валюту при определенных условиях. Молодежь, в частности, проявляет особую открытость к цифровизации: более 25% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет согласны перевести деньги в цифровой рубль при условии начисления кешбэка", — приводится в сообщении банка комментарий первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
Он напомнил, что массовое внедрение цифрового рубля в России намечено на 2026 год, а ВТБ уже завершил настройку технологической инфраструктуры для его использования.
Среди сфер применения цифрового рубля участники исследования рассматривают социальные выплаты, уплату штрафов, открытие счетов и пополнение транспортных карт. Опрос также выявил, что четверть россиян считает идентификацию по взгляду наиболее перспективной для банковских операций. Среди других вариантов назывались расшифровка ДНК (21%) и голосовая идентификация (12%).
Большинство участников опроса поддерживают использование технологий ИИ для решения своих рутинных финансовых задач. Так, 44% респондентов готовы доверить цифровым помощникам оплату ЖКХ и налогов, тогда как 38% предпочли бы следовать инвестиционным рекомендациям. Интерес к таким услугам особенно высок среди жителей Москвы и городов-миллионников.
При этом большинство респондентов (63%) выступают против внедрения платежных чипов. Лишь 17% готовы записать на чип свои паспортные данные и данные банковских карт. Большинство опрошенных также подчеркивают важность сохранения традиционных офисов банков для общения с экспертами и консультантами.
В опросе участвовали 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет - жители городов с населением более 100 тысяч человек.
ВТБНовостиЦифровой рубльЭкономикаОбщество
 
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