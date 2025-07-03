https://crimea.ria.ru/20250703/novosti-svo-ukrainskaya-armiya-poteryala-esche-1300-boevikov-za-sutki-1147673628.html

Новости СВО: украинская армия потеряла еще 1300 боевиков за сутки

Новости СВО: украинская армия потеряла еще 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Новости СВО: украинская армия потеряла еще 1300 боевиков за сутки

Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться вглубь обороны противника и освобождать населенные пункты, потери ВСУ за сутки на разных... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T13:02

2025-07-03T13:02

2025-07-03T13:02

новости сво

министерство обороны рф

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группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться вглубь обороны противника и освобождать населенные пункты, потери ВСУ за сутки на разных направлениях превысили 1300 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Бессаловка, Кондратовка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Андреевка Сумской области.На Харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Меловое Харьковской области. Также разгромлены формирования ВСУ в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области.Украинские войска потеряли свыше 240 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств.Бойцы группировки "Запад" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Щербиновка, Бондарное, Федоровка, Миньковка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 140 солдат, три пикапа, склады горючего и материальных средств.Подразделения войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Разино ДНР и разгромили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гродовка, Петровского, Бойковка ДНР и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских сил составили до 440 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Зеленое Поле ДНР, Ольговское, Полтавка, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.Противник потерял более 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоандреевки Запорожской области, Токаревки, Антоновки и Садового Херсонской области.Потери украинских формирований составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожено место стоянки РСЗО HIMARS – МинобороныБезэкипажный катер уничтожен в Черном мореАрмия России освободила два населенных пункта в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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