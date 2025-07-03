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На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США
На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США - РИА Новости Крым, 03.07.2025
На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США
Украинские чиновники заявляют о полной остановке американского вооружения Киеву, включая снаряды и запчасти. Об этом пишет журнал Economist. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T09:46
2025-07-03T09:47
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украинские чиновники заявляют о полной остановке американского вооружения Киеву, включая снаряды и запчасти. Об этом пишет журнал Economist."Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", - цитирует выдержку из статьи РИА Новости.Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.Издание также напоминает, что с января Трамп не брал на себя никаких новых обязательств в отношении вооружений для Украины.Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах ЗападаВ Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от СШАТрамп сделал заявление о Patriot для Украины
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поставки западного оружия украине, сша, украина, в мире, новости
На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США

На Украине заявили о полной остановке поставок американского вооружения Киеву - СМИ

09:46 03.07.2025 (обновлено: 09:47 03.07.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украинские чиновники заявляют о полной остановке американского вооружения Киеву, включая снаряды и запчасти. Об этом пишет журнал Economist.
"Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", - цитирует выдержку из статьи РИА Новости.
Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.
Издание также напоминает, что с января Трамп не брал на себя никаких новых обязательств в отношении вооружений для Украины.
Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Поставки западного оружия УкраинеСШАУкраинаВ миреНовости
 
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