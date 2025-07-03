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На Кубани в лагере отравились дети - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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На Кубани в лагере отравились дети
На Кубани в лагере отравились дети - РИА Новости Крым, 03.07.2025
На Кубани в лагере отравились дети
В Краснодарском крае в лагере отравились дети. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T22:20
2025-07-03T22:20
отравление
краснодарский край
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в лагере отравились дети. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона."В поселке Джубга в лагере произошло детей из Ростова-на-Дону. Четверым стало плохо – началась рвота. Директор лагеря незамедлительно проинформировал о случившемся отдел Роспотребнадзора", – сказано в сообщении.В оперштабе подчеркнули, что проводится эпидемиологическое расследование. Подтвердился норовирус, выдано предписание провести дезинфекцию."При этом острых кишечных инфекций не выявлено. Пробы морской воды зон рекреаций соответствуют установленным санитарным нормам", – пояснили в оперштабе.Состояние детей из Ростова-на-Дону, которые, по предварительным данным, отравились по дороге в летний лагерь "Звездочка" в Джубге Краснодарского края, стабильное, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."По ситуации с детьми из Ростова, которые уехали на отдых в летний лагерь "Звездочка" в Джубгу. Их состояние стабильное. Наш минздрав - на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края и держит ситуацию на контроле", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь добавил, что признаков инфекционных заболеваний у других детей нет."По предварительной информации, дети отравились по дороге в лагерь. Краевое управление Роспотребнадзора проводит проверку. По чьей вине - обязательно выясним", - добавил Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегуНа пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причинаКупание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк
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РИА Новости Крым
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отравление, краснодарский край, ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, новости
На Кубани в лагере отравились дети

На Кубани в лагере отравились дети из Ростова-на -Дону

22:20 03.07.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в лагере отравились дети. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"В поселке Джубга в лагере произошло детей из Ростова-на-Дону. Четверым стало плохо – началась рвота. Директор лагеря незамедлительно проинформировал о случившемся отдел Роспотребнадзора", – сказано в сообщении.
В оперштабе подчеркнули, что проводится эпидемиологическое расследование. Подтвердился норовирус, выдано предписание провести дезинфекцию.
"При этом острых кишечных инфекций не выявлено. Пробы морской воды зон рекреаций соответствуют установленным санитарным нормам", – пояснили в оперштабе.
Состояние детей из Ростова-на-Дону, которые, по предварительным данным, отравились по дороге в летний лагерь "Звездочка" в Джубге Краснодарского края, стабильное, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"По ситуации с детьми из Ростова, которые уехали на отдых в летний лагерь "Звездочка" в Джубгу. Их состояние стабильное. Наш минздрав - на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края и держит ситуацию на контроле", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что признаков инфекционных заболеваний у других детей нет.
"По предварительной информации, дети отравились по дороге в лагерь. Краевое управление Роспотребнадзора проводит проверку. По чьей вине - обязательно выясним", - добавил Слюсарь.
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ОтравлениеКраснодарский крайРостовская областьЮрий СлюсарьПроисшествияНовости
 
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