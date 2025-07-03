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Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска

Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска

Мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников городской больницы в Иркутске, двое медиков госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T07:37

2025-07-03T07:37

2025-07-03T07:38

иркутск

иркутская область

происшествия

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игорь кобзев

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врач

покушение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл– РИА Новости Крым. Мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников городской больницы в Иркутске, двое медиков госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.По его данным, инцидент произошел утром в четверг в городской клинической больнице № 8.Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Мотивы нападавшего предстоит выяснить.При задержании нападавший признался, что хотел убить врача. Видеозапись с его словами в своем Telegram-канале разместил главк МВД по Иркутской области.Кобзев уточнил, что этот случай не первый в регионе, ранее трагедия случилась в Казачинско-Ленском районе, где при исполнении служебных обязанностей погиб фельдшер скорой помощи. Власти региона окажут помощь пострадавшим и их семьям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пациент напал с ножом на врача скоройВ Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове19-летний парень напал с ножом на группу школьников в Симферополе

иркутск

иркутская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, иркутская область, происшествия, общество, игорь кобзев, новости, врач, покушение