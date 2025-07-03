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Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска
Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска
Мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников городской больницы в Иркутске, двое медиков госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T07:37
2025-07-03T07:37
2025-07-03T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл– РИА Новости Крым. Мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников городской больницы в Иркутске, двое медиков госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.По его данным, инцидент произошел утром в четверг в городской клинической больнице № 8.Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Мотивы нападавшего предстоит выяснить.При задержании нападавший признался, что хотел убить врача. Видеозапись с его словами в своем Telegram-канале разместил главк МВД по Иркутской области.Кобзев уточнил, что этот случай не первый в регионе, ранее трагедия случилась в Казачинско-Ленском районе, где при исполнении служебных обязанностей погиб фельдшер скорой помощи. Власти региона окажут помощь пострадавшим и их семьям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пациент напал с ножом на врача скоройВ Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове19-летний парень напал с ножом на группу школьников в Симферополе
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иркутск, иркутская область, происшествия, общество, игорь кобзев, новости, врач, покушение
Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска
В Иркутске мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на врачей горбольницы - губернатор
07:37 03.07.2025 (обновлено: 07:38 03.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл– РИА Новости Крым. Мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников городской больницы в Иркутске, двое медиков госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По его данным, инцидент произошел утром в четверг в городской клинической больнице № 8.
"Произошел вопиющий случай – пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Мотивы нападавшего предстоит выяснить.
При задержании нападавший признался, что хотел убить врача. Видеозапись с его словами в своем Telegram-канале
разместил главк МВД по Иркутской области.
"Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов", - говорит задержанный.
Кобзев уточнил, что этот случай не первый в регионе, ранее трагедия случилась в Казачинско-Ленском районе, где при исполнении служебных обязанностей погиб фельдшер скорой помощи. Власти региона окажут помощь пострадавшим и их семьям.
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